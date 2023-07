Hombre considerado como de los más violentos alborotadores del 6 de enero es condenado a más de 7 años

Kyle Fitzsimons, de 39 años, el alborotador del Capitolio del 6 de enero de Maine con los cargos más graves y condenado, fue sentenciado a 87 meses, o 7 años y 3 meses, en una prisión federal, menos de la mitad de lo que los fiscales han solicitado.

Fitzsimons ya cumplió 29 meses, en la cárcel desde su arresto, por lo que podría ser liberado en menos de cinco años.

Se trata de un hombre descrito por los fiscales como “uno de los participantes más violentos y agresivos” en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Kyle Fitzsimons, de 39 años, se peleó con los oficiales durante la insurrección y cometió cinco agresiones separadas en menos de 10 minutos, dijeron las autoridades. Uno de los asaltos causó una lesión que puso fin a su carrera y le cambió la vida al sargento de policía del Capitolio de EE.UU. Aquilino Gonell .

Fitzsimons fue condenado en septiembre del año pasado por 11 cargos, incluidos siete delitos graves.

Durante el motín, Fitzsimons arrojó un arco sin cuerda a un grupo de oficiales y golpeó el casco de uno de ellos, dijeron las autoridades. También trató de atraer a un oficial caído a la mafia. Cuando Gonell trató de proteger al oficial caído, Fitzsimons forcejeó con él, hiriendo permanentemente el hombro de Gonell.

Fitzsimons también cargó contra grupos de oficiales, agitando violentamente los puños. Después de dejar el terreno del Capitolio, les dijo a otros que “entren allí” y peleen con la policía.

Gonell necesitó cirugía después del ataque. “Terminó mi carrera policial”, dijo el oficial en una declaración de impacto en la víctima.

“Ya no puedo hacer el trabajo que amé y para el que entrené toda mi vida debido a mis lesiones. Ni tomar el ascenso a teniente que preparé y aprobé mientras me recuperaba. Cambió mi vida para peor y es posible que nunca me recupere por completo”, continuó.

Fitzsimons es una de las más de 1,000 personas que han sido arrestadas por delitos relacionados con la insurrección del Capitolio.

Los fiscales habían pedido que Fitzsimons fuera sentenciado a 188 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Pidieron que se le impusiera una multa de 26,892 dólares.

