“La gente no es consciente de las consecuencias”: Exjugador del FC Barcelona alza la voz en contra del racismo

El español Adama Traoré, extremo del Wolverhampton y ex jugador del Barcelona habló sobre uno de los temas más sonado en los últimos meses, el racismo. El delantero que estuvo a préstamo en el conjunto culé apeló a un cambio real en la sociedad vigente en lo que toca al racismo, al afirmar que hay que “hincar la rodilla, hablar y educar”. Además, también explicó como es que dicho acto tiene una consecuencia importante y que la gente no es consciente de ella.

“Tenemos que hincar la rodilla, hablar y educar. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”, destacó el internacional de 27 años en ‘Come on Fútbol!’, la nueva serie de DAZN en la que Traoré es el primer protagonista a dar voz a las principales causas sociales experimentadas a través del fútbol.

Adama Traoré (I) luchando un balón junto Vinícius Junior durante un clásico disputado en el Santiago Bernabéu en el 2022. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images.

Recordando el barrio que le vio nacer, La Florida (Barcelona), en donde sufrió injusticias de pequeño por ser negro, Traoré, sintiéndose un referente en la sociedad actual, dice: “Me siento 100 % responsable con las nuevas generaciones. Pienso que es importante dar esa voz para que se den cuenta de que pueden conseguir todo lo que se propongan y que un ejemplo soy yo”, dijo el elemento ofensivo que hace vida en la Premier League..

El extremo derecho reflexiona en esta serie sobre una temática que muchos no terminan de interiorizar y expresa su desagrado con ciertas actitudes.

“Hay que utilizar la empatía. Muchas veces pienso que lo más importante es expresar lo que sentimos y mostrar hasta dónde pueden llegar las acciones racistas”, agrega el exjugador del FC Barcelona.

Adama Traoré con el FC Barcelona ante el Osasuna en el Camp Nou en el 2022. Foto: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images.

“Creo que la gente no es consciente de las consecuencias. Yo he visto a niñas y niños que no se quieren a sí mismos porque piensan que, por el color de su piel, tienen rasgos más feos”, sentenció sobre el racismo el jugador ofensivo de 27 años.

Adama Traoré no es el único jugador que estará como protagonista del documental realizado por DAZN, pues elementos como Dani Olmo, Álex Remiro o Sandra Paños son otros de los protagonistas de ‘Come on Fútbol!’ los cuales estarán encargados de dar voz a luchas sociales como la defensa de la salud mental, los refugiados o la igualdad de género.

Adama Traoré junto a sus compañeros en una foto inicial de un partido disputado por el FC Barcelona. Foto: PAU BARRENA/AFP via Getty Images.

