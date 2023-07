Matt Gaetz cuestionó al director del FBI, Christopher Wray, por presuntamente proteger a la familia Biden

Durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara a la cual acudió Christopher Wray, director del FBI, para responder acerca de las investigaciones que lleva a cabo sobre casos de presunta extorsión y evasión de impuestos que involucran a Hunter Biden, hijo del presidente, el representante Matt Gaetz puso en duda su capacidad.

En primer lugar, el político republicano aseguró sentirse profundamente preocupado por la investigación que se realiza en torno a la familia Biden, pues presuntamente el desempeño del FBI no corresponde al que lleva a cabo regularmente en casos donde existen indicios de extorsión, tráfico de influencias y abuso de poder.

Y para respaldar su hipótesis primero leyó un mensaje de Hunter Biden enviado a un socio comercial chino a través de WhatsApp donde le exigía dinero, el 30 de julio de 2017.

“Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dígale al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se salga de control. Y ahora significa esta noche. Se arrepentirá de no seguir mis instrucciones. Estoy sentado aquí esperando la llamada con mi padre”, indica el texto.

Acto seguido, Gaetz comenzó a exigirle respuestas concretas a Christopher Wray con respecto al grado de imparcialidad que puede haber en el trabajo de investigación realizado por el FBI.

“Suena como una extorsión, ¿no es así, director?” cuestionó Gaetz. Sin embargo, Wray se quedó callado.

Dicha actitud propició que el republicano de Florida arremetiera con señalamientos más directos.

“¿Estás protegiendo a los Biden?”, preguntó.

Y esta vez sin esperar un solo segundo el funcionario responsable del FBI descartó el cuestionamiento.

“Absolutamente no”, indicó.

Matt Gaetz no quita el dedo del renglón al mencionar que no se investiga a Hunter Biden como se debería hacer. (OLIVIER DOULIERY/AFP vía Getty Images)

Sin embargo, Matt Gaetz continuó con sus imputaciones tratando de acorralar al funcionario.

“No responderás a la pregunta de si es o no una extorsión, y todo el mundo sabe por qué no la respondes. Porque para los millones de personas que verán esto, saben que lo es, y tu incapacidad para reconocerlo es profundamente revelador sobre ti”, enfatizó.

Posteriormente, al no encontrar respuestas claras en Wray, el representante Matt Gaetz simplemente se enfocó en destrozarlo.

“El FBI está tan mal que la gente puede ir y participar en consultas que, cuando te presentas ante el Congreso para responder preguntas, eres felizmente ignorante. Eres felizmente ignorante en cuanto a las consultas ilegales, eres felizmente ignorante en cuanto al régimen extorsivo de Biden“, concluyó.

