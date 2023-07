Ciudad en Estados Unidos ofrece $15,000 dólares en ayudas a inmigrantes para mudarse

Foto: Go Topeka / Cortesía

En la ciudad de Topeka, en Kansas, hay un proyecto que ofrece hasta $15,000 dólares a los inmigrantes que quieran mudarse ahí, además de recibir orientación para empleo y negocios.

GO Topeka es el grupo de desarrollo económico de la capital de Kansas que en 2019 lanzó una iniciativa para alentar a los inmigrantes de cualquier origen a mudarse a la ciudad.

“La ciudad [ubicada en el] medio oeste [de Estados Unidos] recibe a los inmigrantes con los brazos abiertos y ofrece varios recursos, incluso hasta $15,000 para sus necesidades de vivienda, cuidado de niños y educación superior”, indica un reporte del grupo.

La ciudad de Topeka ofrece opciones laborales para inmigrantes recién llegados.

Foto: Cortesía

Se destaca que los residentes de los condados de New Topeka y Shawnee, así como los recién graduados de la Universidad de Washburn, pueden recibir hasta $15,000 para la compra de una casa o gastos relacionados con el cuidado de los niños, si trabajan personalmente para una empresa local.

“Un incentivo de $5,000 está disponible para veteranos y residentes ‘boomerang’ que buscan regresar”, se indica.

Erik Bovell, originario de Caracas, Venezuela, llegó hace cinco años a EE.UU. y en 2022 se mudó a Topeka, donde acudió a la universidad, logró una oportunidad de trabajo remoto, mientras que el programa Choose Topeka le dio a su familia la oportunidad de comprar su primera casa.

“Topeka permitió que mi familia descubriera el sueño americano?, dijo Bovell.

La alcaldesa de Topeka, Michelle de la Isla, quien habla inglés y español, desta la importancia de la población hispana para fortalecer su comunidad.

“Es increíble ver crecer la ciudad como centro cultural, y con el constante desarrollo de iniciativas para apoyar a los empresarios, estudiantes, familias, niños e incluso turistas hispanos?, dijo.

En Topeka se promueve la integración comunitaria.

Foto: Cortesía

Otros beneficios

Además de recursos para asentarse en la ciudad y la educación, el programa ofrece recursos a los negocios a inmigrantes con el apoyo de El Centro de Topeka.

“No me sorprende que nuestra población hispana esté aumentando?, dijo Pedro Concepción, propietario de la empresa de consultoría de negocios K.I.T Solutions. ?Nací en México y me mudé a Topeka desde Chicago. No solo conocí a otros jóvenes profesionales hispanos, sino que la ciudad también impulsa mi cultura y herencia, brindándome la oportunidad de crecer mientras aprovecho mi potencial como líder?.

La integración de los inmigrantes a la comunidad es importante en el plan, por ello un centro para el turismo y los eventos hispanos organiza distintas actividades e impulsa proyectos, como los murales de arte hasta el rodeo mexicano y la Fiesta Topeka, una celebración anual de la cultura mexicana de la comunidad, la herencia hispana.

Este impulso a la población hispana se ha reflejado en la representación de gobierno, donde un 30% de los funcionarios electos de la ciudad son ascendencia hispana, incluido el alcalde Michael Padilla.

Se destaca que la población hispana del condado de Shawnee es de aproximadamente 13.4%.

La ciudad anunció recientemente el nombramiento de Ernestor De la Rosa –quien fue beneficiario de DACA– como el primer director de DEI de la ciudad.

?La gente de Topeka se enorgullece de ser una comunidad inclusiva y acogedora?, dijo Glenda Washington, directora de equidad y oportunidades de Greater Topeka Partnership y vicepresidenta sénior de la división de Desarrollo de Negocios de Mujeres y Minorías de GO Topeka.

Dónde se puede aplicar: Visita la página web Choose Topeka.