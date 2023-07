La Opinión Hoy: México, por su reivindicación en la Copa de Oro

La Selección de México selló su boleto a la final de la Copa Oro luego de imponerse con comodidad a la siempre dura Selección de Jamaica con marcador final de 3-0 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Ahora los dirigidos por Jaime Lozano se verán las caras contra Panamá y tienen la oportunidad de reivindicarse de sus malas actuaciones en el Mundial de Qatar y en la Liga de Naciones.

Apenas al minuto dos del partido, el americanista Henry Martín ponía adelante al Tri y encaminaba el encuentro ante unos “Reggae Boys” que se mostraban incrédulos y a quienes el gol le cambiaba de manera tempranera todo el plan de trabajo.

Al minuto 30 la Selección de México seguiría encaminando su pase a la gran final cuando el mediocampista Luis Chávez anotaba el segundo tanto para los dirigidos por Jaime Lozano, que ya en media hora olfateaban la final del torneo. Una verdadera joya de tiro libre del nacido en Chihuatlán y que sin duda competirá por ser el gol de la copa.

Los mexicanos, que venían de imponerse sin problema alguno a Costa Rica, no querían ningún tipo de sorpresas contra los dirigidos por Heimir Hallgrímsson. Sin embargo, bajaron las revoluciones en una segunda mitad que fue de mero trámite, los jamaiquinos lo intentaban, pero no sería suficiente, el Tri estaba encaminado a la gran final.

Jamaica lo intentaba mediante disparos de Gray y aproximaciones de Michail Antonio, pero todo quedaba allí, mientras que México también buscaba aumentar el marcador por intermedio de Uriel Antuna y Santi Giménez que aparecía en fuera de lugar.

Roberto Alvarado hizo el 3-0 tras un buen desborde de Gallardo en tiempo de descuento para consumar la goleada ante el delirio de los aficionados.

Como dato curioso, el Allegiant Stadium tan solo estuvo a la mitad de su capacidad, razón que hace pensar que la afición en Las Vegas no ha perdonado del todo la goleada sufrida por el Tri un mes atrás contra Estados Unidos. Tan solo entraron un poco más de 29,000 personas en un estadio con capacidad para 65,000.

Ahora México se medirá contra Panamá en SoFi Stadium el domingo en una reedición de lo que fue el partido por el tercer lugar de la Nations League y en el que la victoria fue para el seleccionado mexicano con marcador de 1-0.

¿Qué pasará con Jaime Lozano en la selección mexicana? El futuro de El Tri está en juego y los directivos barajan opciones

La selección mexicana sigue pasado por momentos turbulentos. A pesar de las victorias obtenidas en la Copa Oro, la labor de Jaime Lozano parece no convencer a los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Ivar Sisniega, presidente de la entidad federativa, reconoció que pase lo que pase con El Tri en el torneo se analizará el nuevo proceso de México.

Con la salida temprana de Diego Cocca de banquillo de la selección mexicana, llegaron nuevos problemas a la puerta de El Tri. Jaime Lozano asumió el rol en el banquillo, pero bajo el estatus de estratega interino. Pero la química de Jimmy es más que notoria y le genera nuevas interrogantes a los dirigentes del fútbol mexicano.

Los futbolistas de El Tri no han parado de elogiar la labor de Jaime Lozano y su liderazgo dentro del grupo. Además, Jaime Lozano ha hecho que varios aficionados mexicanos confíen en sus capacidades para liderar el nuevo proceso de México para el Mundial de 2026. Pero Sisniega aún no estaría tan convencido de ello.

“El análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en sí gana o no un partido. Lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jaime Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho y por supuesto que debe ser uno de los candidatos”, dijo Sisniega a través de la cuenta oficial de la federación.

