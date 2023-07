La Opinión Hoy: Alerta por ola de calor en EE.UU.

Estados Unidos se encuentra en alerta por una ola de calor que se extiende desde California hasta Nueva York, superando los 100 grados Fahrenheit en algunos estados, como Texas. Es por ello que, el gobierno del Joe Biden lanzó una estrategia nacional para hacer frente a este fenómeno.

Las mayores temperaturas se esperan el fin de semana del 15 y 16 de julio en California, Nevada, Arizona, Texas, Nuevo México, en las zonas centro y oeste. Además, que en la región este se esperan aumento del calor en Florida, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y otros estados.

A través del sitio web heat.gov, que se encuentra también en español, las personas podrán conocer acciones en sus comunidades para enfrentar las altas temperaturas.

Un hombre se toma una selfie junto a un termómetro que marca 102 grados Fahrenheit en Baker, California, el 11 de julio de 2023, en medio de una ola de calor. Más de 50 millones de estadounidenses se preparan para las peligrosamente altas temperaturas esta semana, desde California hasta Texas y Florida, a medida que se acumula una ola de calor en el sur de los Estados Unidos. (Frederic J. BROWN/AFP via Getty Images)

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) también está ejecutando la campaña #SummerReady, la cual fue lanzada a principios de este verano, para crear conciencia sobre los peligros por las altas temperaturas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) mantiene el mapeo del calor extremo y las llamadas ?islas de calor? en 154 comunidades en 14 estados.

Bajos costos en refrigeración y aire acondicionado

Con la Ley de Reducción de la Inflación, la Administración Biden lanzó el año pasado un programa para que las familias puedan reducir costos en refrigeración y aire acondicionado.

También se pretende fortalecer la red eléctrica como parte de la agenda Investing in America, a través de la cual el Departamento de Energía (DOE) otorga $2,300 millones de dólares en subvenciones durante los próximos cinco años a los estados, territorios y tribus reconocidas a nivel federal para ayudar a modernizar la red eléctrica y reducir los impactos del clima extremo.

La estrategia también incluye una inversión de $25 millones de dólares a través del Programa de Asistencia de Climatización para ayudar a que los hogares de bajos ingresos estén más cómodos y seguros en condiciones climáticas extremas, se agrega.

JC Chávez Jr., víctima de bullying

Otro episodio más en la agitada y complicada vida de Julio César Chávez Jr., esta vez el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, señaló a su esposa de maltratarlo y hacerle bullying, razón por la que habría comenzado los trámites de separación.

El expugilista que ha enfrentado polémicas con su padre en los últimos días por una recaída en sus adicciones, aseguró que no le gusta hablar de su familia, pero en esta ocasión decidió que había comenzado los trámites para separarse de su mujer.

Según palabras de Chávez Jr, su esposa Frida Muñoz hasta lo habría agredido e intentaría haberlo puesto en contra de su padre. ?Lo que hizo fue llegar a casa tomada y empujarme, me quitó mi Instagram, me quitó mis redes sociales, va a declarar de que yo ando de una manera o de otra, y se me hace injusto?, dijo Julio César Chávez Jr.

?Ella se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado, espero tenga la dignidad para entregarme mi teléfono?, prosiguió el hijo de Julio César Chávez, quien también habría enfrentado polémicas con su padre y que sin embargo luego fueron aclaradas.

Víctima de bullying

Julio César Chávez Jr. aseguró que su esposa Frida Muñoz lo ha convertido hasta en una víctima de bullying, además según su declaración a otros medios de comunicación, lo habría puesto en contra de su padre.

?Otro problema más, yo había prometido que ya no iba a hablar de mi familia, mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy?, puntualizó.

