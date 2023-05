Julio César Chávez Jr. le pide perdón a su padre con un emotivo mensaje: “Lo quiero, lo amo”

Tras las polémicas declaraciones que hizo algunas semanas atrás, Julio César Chávez Jr. pidió disculpas a su padre Julio César Chávez, quien se mostró preocupado por la recaída que tuvo, y expresó que en ese momento no estaba en las mejores condiciones.

En unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, Chávez Jr. expresó que ama y quiere a su papá, por lo que siempre lo va a respetar y hacer caso, así se equivoque y aunque esté viejito.

“Me gustaría pedirle una disculpa a mi papá porque creo que comenté algo de él que me debía, sí nos debemos, siempre nos hemos debido porque lo mío es de él y lo de él es mío, pero yo me quiero disculpar con mi papá aunque ha sido duro conmigo“, expresó.

“Yo respeto a mi papá, lo quiero, lo amo, espero tenerlo siempre y si a veces se equivoca lo voy a respetar. Disculparme con mi papá, con la única persona que yo me disculpo es con mi papá porque yo sé que siempre va a querer lo mejor para mí, aunque ya está viejito le voy a hacer caso yo siempre”, añadió.

Julio César Chávez Jr. también comentó que no quiere verse mal otra vez y tampoco seguir hablando de cosas que no son ciertas. Por ello, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano aseguró que es el momento de cambiar y hacer las cosas bien.

“Espero seguir así muy bien, ya no quiero verme mal, yo creo que ya fue tiempo de cambiarle y vamos a hacer las cosas como son. Echarle ganas y no andar hablando porque he dicho muchas cosas que no son ciertas, a lo mejor otras no tan ciertas, pero hay que actuar y no hablar”, dijo.

Cabe destacar que hace algunas semanas, Julio César Chávez Jr. publicó unos videos en donde dijo que el año que pasó en rehabilitación no lo había ayudado y que no lo dejaban usar su propio dinero. Días después, su padre Julio César Chávez confirmó, en una entrevista con David Faitelson, que había tomado unos ansiolíticos y tuvo una recaída, por lo que suspendió la exhibición de boxeo donde participarían juntos para ayudarlo.

