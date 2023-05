La esposa de Julio César Chávez Jr. habló sobre los problemas con las adicciones del peleador mexicano

Julio César Chávez Jr. tenía una compleja responsabilidad en la espalda. El peleador mexicano era catalogado como el “heredero” de la exitosa carrera de su padre. Pero manejar ese tipo de presiones y fama no es nada fácil. El Júnior ha tenido que luchar contra las adicciones y su esposa, Frida Muñoz, expresó algunas opiniones sobre el desarrollo en la salud del boxeador mexicano.

Muñoz habló de lo complicado que le resultaba un adicto poder reaccionar positivamente a los tratamientos de rehabilitación. Del mismo modo, la pareja del Júnior reconoció el cambio del boxeador cuando está bajo los efectos de las pastillas.

“Estamos adaptándonos, no todo va a ser perfecto y ya el tiempo dirá si va a ser para siempre o cómo fluyen las cosas. Me platica de las situaciones que vivió adentro, pero siento que eso lo hizo más fuerte. Cuando alguien está dentro de un centro de rehabilitación no es garantía de que nunca más vaya (a recaer). Está echándole muchas ganas y espero que así sea. Mientras él está sin las pastillas somos una familia muy bonita, porque él es una muy buena persona y nos llevamos muy bien”, dijo Muñoz en unas declaraciones en el canal de Youtube de Nelssie Carrillo.

Frida Muñoz reconoció que este tipo de conductas afectan a la relación de pareja. Aunque dejó entrever que en caso de que Julio César Chávez Jr. tenga una rehabilitación plena y un desarrollo positivo, su vínculo podría durar en el tiempo.

“Cuando regresa a ese tipo de cosas cosas no está padre porque llegan los celos y sentimientos insanos que llevan al conflicto. Primero Dios ojalá siga así y podamos estar unidos para siempre, ¿por qué no? (…) Él es quien tiene que recuperar. El día de mañana es quien tiene que recuperar su vida, ser feliz y disfrutar lo que antes no ha sabido valorar. Yo le digo que él es un ejemplo de vida“, indicó.

