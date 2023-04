Mexicano enfocado: el increíble cambio físico de Julio César Chávez Jr

La carrera de Julio César Chávez Jr. ha pasado por complejos tramos. El boxeador mexicano ha afrontado problemas con adicciones a sustancias que han cortado su carrera sobre el cuadrilátero. Tras muchos intentos por rehabilitarse por completo, todo parece indicar qeu Chávez Jr. logró centrar su atención sobre el cuadrilátero. El hijo del Gran Campeón Mexicano ha mostrado su gran evolución física.

En las últimas semanas, Chávez Jr. ha revelado sin ningún tipo de problemas sus amargas sensaciones en medio de la dificultad para superar los problemas con sus adicciones. El peleador mexicano consumía muchas pastillas para adelgazar, una de las razones que le deterioró su estado físico.

“Agarré las cosas para bien, salí motivado a entrenar, esa era mi motivación allá adentro, decía cuando salga voy a salir a entrenar bien a bajar de peso, porque yo no tomaba ni me drogaba con drogas fuertes, yo usaba pastillas para bajar de peso, se me hizo un problema porque quería tomas más y más, me estaban haciendo daño“, dijo Chávez Jr. en una entrevista con Un Round Más.

El cambio físico de Julio César Chávez Jr

Luego de varios intentos, todo parece indicar que Julio César Chávez Jr. ha centrado toda su energía en el ring y esto se ha visto reflejado en su cambio físico. Chávez Jr. peleará este 20 de mayo en el Estadio Caliente. El mexicano se enfrentará al colombiano Carlos Galván, en un combate a 10 rounds.

Sigue leyendo:

• Julio César Chávez Jr. y su dura historia para superar las adicciones: “Cuando salga voy a ser peor”

• Se acerca la “fecha de vencimiento” de Julio César Chávez Jr

• “Me siento bien, me siento joven”: Julio César Chávez Jr. volverá al ring después de su rehabilitación por las adicciones