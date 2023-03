Se acerca la “fecha de vencimiento” de Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. ha estado luchando contra las adicciones en los últimos años. Chávez Jr. ha visto interrumpida su carrera profesional por sus internadas en centros de rehabilitación, esto lo ha alejado del cuadrilátero por más de un año. Pero el “Junior” volverá al ring, aunque aseguró que el retiro está cerca.

A pesar de que en declaraciones anteriores el “Junior” se veía muy decidido a recuperar su nivel, el peleador de 37 años considera que no le queda mucho tiempo dentro de los cuadriláteros.

“Estoy muy contento de poder subir al ring, después de más de una año sin poder hacerlo (…) Me da mucho gusto poder volver a boxeador porque pues posiblemente no me queden muchos años en el boxeo. Tengo otra oportunidad de subirme al ring, quiero hacerlo de la mejor manera”, sentenció el boxeador mexicano en rueda de prensa.

El César del Boxeo ansioso de ver a sus hijos “limpios” sobre el ring

Julio César Chávez peleará este 20 de mayo contra Erik “Terrible” Morales en una batalla de exhibición a cinco rounds. El evento de desarrollará en Tijuana. El ex boxeador mexicano tendrá nuevamente la oportunidad de compartir cartelera junto a sus hijos Omar y Julio.

“Esta exhibición es un gusto para mí. Aunque realmente me cuesta mucho subirme a un ring. Lo más importante para mí es ver pelear a mis hijos sin ninguna sustancia, que peleen limpios. Es un legado muy importante”, reconoció Julio César Chávez. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

Sigue leyendo:

· “Me siento bien, me siento joven”: Julio César Chávez Jr. volverá al ring después de su rehabilitación por las adicciones

· Canelo Álvarez fue directo al orgullo del “Junior”: el boxeador tapatío calificó de desperdicio a Julio César Chávez Jr

· Julio César Chávez habló sobre la posible pelea de su hijo con el Canelo Álvarez