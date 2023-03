“Me siento bien, me siento joven”: Julio César Chávez Jr. volverá al ring después de su rehabilitación por las adicciones

Julio César Chávez Jr. busca recuperar su nivel para volver a situarse en la palestra deportiva. El “Junior” manifestó su deseo de volver a alcanzar su mejor estado físico e incluso pelear contra el Canelo Álvarez. Pero antes deberá enrachar algunas buenas victorias y en mayo podría aspirar a la primera de ellas.

Tal y como venían señalando algunos reportes, Chávez Jr. volverá a los cuadriláteros luego de su última pelea ante David Zegarra. En diciembre de 2021, el mexicano venció por decisión unánime al peruano y desde entonces no había vuelto al ring. A pesar de que no se maneja el nombre del rival, el Estadio Caliente de Tijuana presenciaría en mayo el regreso del “Junior”.

“Me siento bien, me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando que es lo más importante.El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. En el Estadio Caliente“, indicó Chávez Jr. en unas declaraciones difundidas por Hi! Sports TV.

🚨 YA HAY FECHA PARA EL REGRESO DEL JUNIOR 😱



👉 @eliasquijadag entrevistó a Julio César Chávez Jr. y ya reveló el DÍA en el regresará al cuadrilátero.🥊



Además, contó lo complicado que fue el proceso de recuperación para volver al boxeo.💪

La recuperación de Julio César Chávez Jr.

El “Junior” era un usuario activo de las redes sociales. Pero mientras pasaba por su proceso de rehabilitación, el boxeador mexicano se ausentó de la web. Sin embargo, luego de más de seis meses en desintoxicación, Chávez Jr. no quiso entrar en detalles sobre su proceso, pero reveló su actual estado de bienestar.

“Es algo muy complicado y difícil. Es un tema más largo de explicar todo lo que ha pasado, pero estoy bien (…) Estoy bien, contento de estar en una pelea de box, agradecido de estar aquí. Por eso decidí estar mejor y espero eso me ayude para dar mejores peleas”, explicó.

