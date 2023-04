Julio césar Chávez Jr. y su dura historia para superar las adicciones: “Cuando salga voy a ser peor”

Julio César Chávez Jr. ha trabajado enormemente en su carrera profesional. El boxeador mexicano ha tenido que lidiar contra su físico, su mente y las adicciones. El consumo de drogas y alcohol han mermado la carrera del hijo de “La Leyenda” mexicana. Chávez Jr. reveló detalles de cómo dejó atrás las comodidades al ser internado en un anexo.

“No fue grato estar en un lugar durante un año en el que tenías que dormir en el piso, peleándome con todo el mundo, haciendo del baño juntos“, describió el boxeador mexicano en una entrevista con ZMG Sports.

El peleador azteca ha manifestado en varias ocasiones los problemas que ha tenido con su padre. Varios de estos reproches han sido vinculados a sus intentos por internarlo en centros de rehabilitación para que deje atrás su vida de adicciones. Pero el enfado con su entorno casi gana la batalla.

“Tenía que aprender, en un momento dije de coraje: ‘cuando salga voy a ser peor’, pero no, soy de las personas que intenta que todo sirva para bien, que sirva para que me dé más hambre. Me di cuenta que si bien no estaba muy loco, que si bien hay gente que está peor que yo, pues para ser deportista no lo estaba haciendo muy bien y estaba perdiendo mis orígenes“, explicó.

Julio César Chávez Jr. volverá al los cuadriláteros el 20 de mayo. El “Junior” se subirá al ring junto a su padre y su hermano Omar. El peleador mexicano ha estado trabajando en su proceso de rehabilitación y estará de nuevo en el ring tras un año de ausencia.

“No sé si sepan que el boxeador tiene traumas para bajar de peso… Pues me ayudaba mucho en un principio este medicamento, pero después se convirtió en un problema. Con la cerveza te quitaba lo tímido, pero después te afecta. Espero que lo que estoy haciendo me traiga beneficios“, concluyó.

