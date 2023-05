Julio César Chávez Jr. niega sufrir de depresión como aseguró su padre: “Es un estado en el que no me encuentro”

Luego que la leyenda Julio César Chávez asegurase que su hijo ‘Julito’ sufría de depresión en medio de su proceso de lucha contra los vicios a las drogas, el boxeador de 37 años salió en redes sociales a desmentir a su padre y que él se encuentra estable mentalmente.

En una corta grabación que compartió por sus redes sociales, Chávez Jr. aseguró que no padece de ningún estado de depresión: “Es un estado en el que no me encuentro”.

Luego de que el ‘Gran Campeón Mexicano’ JC Chávez reveló que su hijo tuvo una recaída en su batalla contra las adicciones, éste no se había pronunciado al respecto, por lo tanto es la primera vez que lo hace y nuevamente de forma polémica a través de Instagram.

La leyenda del boxeo tenía planificada una cartelera de boxeo junto con el Junior y Omar, sus dos hijos, en el Estadio Caliente de Tijuana, pero la canceló hace algunas semanas por esta recaída.

Luego en conversación con David Faitelson, Julio César Chávez reveló que Julito consumió unas pastillas que no debía ingerir y que ese le generó un peligroso cuadro psicótico.

