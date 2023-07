Penélope Menchaca llora en el estudio de ‘Hoy Día’ al recordar a su papá

El pasado 22 de junio, Penélope Menchaca recibió la terrible noticia de que su amado padre había fallecido en la Ciudad de México, por lo que se ausentó por unos días del programa ‘Hoy Día’ aunque, para sorpresa de todos, regresó menos de una semana después. Sin embargo, eso no quiere decir que el dolor haya pasado y eso se pudo ver durante la emisión del matutino de Telemundo de este 14 de julio.

Todo surgió a raíz de la participación de Bis la Médium en un segmento del show en el que contacto a seres queridos fallecidos de algunos de los televidentes y después de que terminó, Johnny Lozada le dijo que no había evitado ver que habían brotado lágrimas de sus ojos, a lo que ella respondió explicando un poco de lo que ha sentido en las últimas semanas.

“Yo creo que desde que murió mi papá como que cerré puertas y esto de repente… quizás ustedes no lo saben, pero, cuando empieza ella a hablar, dice: ‘¿quién tiene un padre que se llama Juan?’ y mi papá se llamaba Juan y sé que no era para mí, sé que no era mi papá, pero hay puertas que yo cierro con candado y ella al momento que empezó la abrió”, comentó la mexicana.

De inmediato sus compañeros Johnny Lozada, Daniel Arenas y Andrea Meza, con quienes compartía cuadro en ese momento, se acercaron para mostrarle su apoyo y ella continuó desahogándose. “A veces la vida no es tan fácil como la queremos y nosotros aprendemos a defendernos, tenemos este mecanismo de autodefensa”, le comentó el puertorriqueño.

La presentadora entonces confesó que además de la pérdida de su padre, también se ha visto afectada por la muerte de su nieto meses atrás. “Ustedes lo saben porque se los he platicado, mi nieto murió el año pasado, luego esto de mi papá, entonces son como golpes tras golpes tras golpes que por más que trato siento como si me faltara algo aquí adentro”, expresó.

Ante esto sus compañeros le dijeron que la admiran mucho por su fortaleza y que se sorprendieron de que regresara a trabajar pocos días después del deceso de su papá, a lo que ella respondió que prefiere volver a trabajar y refugiarse en sus compañeros y en los seguidores de ‘Hoy Día’ que quedarse en su casa sufriendo por la ausencia de sus seres queridos.

Sigue leyendo: