Camilo y Evaluna dejaron ver el rostro de su hija en el recibimiento a Messi en el Inter Miami | FOTO

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento hispano. Aunque ellos acostumbran a mostrar parte de su vida en redes sociales, han mantenido el rostro de su hija Índigo, de solo un año de vida, alejado del ojo público, pero este fin de semana lo dejaron ver sin preocuparse por ocultarlo entre mantitas.

Todo ocurrió el domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium, donde se dio el evento de bienvenida a Lionel Messi como jugador del Club Internacional de Fútbol Miami y Camilo era uno de los artistas encargados del show musical.

Seguidores de la joven pareja y medios de comunicación lograron captar su llegada al estadio y grabarlos con la nena en brazos de Camilo. En las imágenes que se han hecho viral en redes sociales se ve claramente la carita de la nieta de Ricardo Montaner.

Evaluna llevó un crop top y una falda de flecos, todo en color negro, además llevó unas botas puntiagudas brillantes tornasol con medias rosa. Por su lado, Camilo llevó un pantalón cargo denim, una camiseta negra y unos zapatos deportivos. En combinación con sus papás, la bebé llevó un vestido muy fresco de cuadros blanco con negro.

Camilo y Evaluna llegaron con su pequeña en brazos al evento.

Foto: Getty Images

En redes sociales como TikTok los videos han corrido como pólvora y los internautas hasta han comentado a quién se parece la niña. Asimismo, los internautas reaccionaron a cómo les pareció que se vieron vestidos Camilo y Evaluna con ropa diferente a la que suelen usar.

“Pero si es idéntica a su mamiiii me muero que bella”; “Es demasiado hermosa, madre mía”; “A mí se me parece más a Camilo”; “La verdad es que Camilo y Evaluna se convirtieron en unos papis muy chulos”; “La cara de la niña”; “Es idéntica al papá”; “Como se ven de bonitos bien vestidos”; “Índigo es tan bonita”; “Primera vez que veo a la bebé, es hermosa. Dios la bendiga”; “Pura madre la beba”; “Primera vez que lo miro en zapatos a él… Muy lindos los tres”; “Qué bien le quedan los pantalones a Camilo” y “Que alguien me despierte, es hermosaaaaa”, son algunas de las opiniones que se logran leer en redes sobre el video con Índigo.

Aunque en la aparición de la pareja en el evento no presentaron formalmente a su hija al público ni publicaron nada con ella en redes sociales, muchos fans consideran un avance que no se haya cubierto el rostro como normalmente hacen.

¿Por qué no la muestran a públicamente?

Camilo y Evaluna acostumbran a compartir detalles de sus vidas con sus fans, pero quieren que la identidad de su hija sea privada y que sea por elección de ella misma si quiere o no ser una persona pública, por esa razón habían evitado que su rostro fuera captado por cámaras. Tampoco suben fotos donde se vea su rostro en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que sucede que fanáticos o medios de comunicación filman el rostro de Índigo, pero sí el primer momento en el que al entrar a un lugar donde hay medios de comunicación no la resguardan para proteger su identidad.

Camilo y Ozuna se presentaron en el evento

Lionel Messi se convirtió en un jugador oficial del Inter de Miamim y para ello realizaron un evento en el que la presentación musical del cantante colombiano Camilo y del puertorriqueño Ozuna; además estuvieron Paulo Londra y Tiago PZK. Se había rumorado que tal vez actuaría Shakira, pero no fue así.

Camilo durante su presentación en el recibimiento de Messi en el Inter Miami.

Foto: Getty Images

Camilo dedicó unas palabras a Messi

En su Instagram, Camilo compartió una galería de fotos junto a Messi. En las imágenes incluso aparece Antonela Roccuzzo, la esposa del astro del fútbol y hasta el exfutbolista británico David Beckham.

“Hoy tuve la fortuna de acompañar a un ser humano increíble y al mejor jugador de la historia, Lionel Messi. En su llegada al Inter Miami Mientras todo el mundo lo homenajeaba, él estaba con su maravillosa esposa Antonela Roccuzzo viendo a sus hijos jugar a la pelota al frente de miles de personas. No podemos decir que no estamos felices de tenerlos cerca, ¿verdad, Evaluna?”, escribió.

No es la primera vez que Messi y su esposa posan al lado de Camilo, en octubre de 2021 asistieron a un concierto del colombiano en París donde se hicieron fotos después de disfrutar el espectáculo.

***

Sigue leyendo:

– Evaluna Montaner revela su primera borrachera junto a Camila Cabello y Shawn Mendes | VIDEO

– Evaluna Montaner le demuestra su amor a Camilo con enigmático tatuaje

– Evaluna Montaner sube la temperatura al lucirse en microbikini frente al espejo