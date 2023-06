Evaluna Montaner sube la temperatura al lucirse en microbikini frente al espejo

Evaluna Montaner ha sorprendido a sus fans con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una serie de fotografías entre las que sobresale una selfie en la que posa frente al espejo, usando un microbikini que resaltó su tonificado cuerpo. El post ha obtenido más de 903,000 likes y lo complementó con el mensaje: “Ya se siente el verano”. View this post on Instagram A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

La bella cantante de 25 años también causó sensación en esa red social por una colección de imágenes que la muestran en un balcón, usando unos pantalones con aberturas y un top corto que permitió apreciar su abdomen de acero.

Desliza para ver todas las fotos

Evaluna acompañó a su esposo Camilo a lo largo de la extensa gira DAPA (De Adentro Pa’ Fuera), y hace algunos días aprovechó para publicar fotos y videos de uno de los últimos conciertos, con un mensaje de agradecimiento: “Última noche! Te voy a extrañar. Gracias Tribu por una gira preciosa!” View this post on Instagram A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

