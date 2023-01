En minibikini rosa Evaluna Montaner posa muy sensual y presume su tatuaje en la cadera

“Ta linda la luz ☀️” fue el mensaje que Evaluna Montaner escribió junto a unas fotografías que publicó en Instagram y que han obtenido hasta el momento más de un millón de likes. Las imágenes muestran a la cantante muy sexy, usando un minibikini rosa de hilos y posando en diversos lugares, hasta recostada en un camastro, donde presumió uno de sus tatuajes, que dice “I love me” (“Yo me amo”) en su cadera.

A más de ocho meses de haber dado a luz a su bebé Indigo la también actriz luce una escultural figura, y lo dejó ver en una serie de fotos con las que despidió 2022. También acalló los rumores acerca de que tenía problemas con su esposo Camilo, al escribir: “Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación…Me volví más y más loca por mi esposo. Me sentí más cerca de mi familia y amigos”. View this post on Instagram A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

Evaluna forma parte del elenco del reality show “Los Montaner”, que se estrenó el mes pasado en la plataforma Disney+ y que ya ha ha obtenido grandes logros, como ser el programa documental más visto entre el público latino en Estados Unidos. A través de una publicación de Instagram su familia escribió: “Todavía no podemos creer estos ratings 🙏🏼, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y seguir dándole amor a la serie”. View this post on Instagram A post shared by Los Montaner (@losmontaner)

También te puede interesar:

-Camilo estrena documental donde cuenta todo de su intimidad ¿con Evaluna?

-Evaluna sorprendió con una foto de Camilo desde la ducha, ¡totalmente desnudo!