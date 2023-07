Chiquibaby revela que estaba a punto de viajar a París cuando le ofrecieron trabajar en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’

Stephanie Himonidis, nueva presentadora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, se mantuvo alejada de la televisión con un proyecto estable desde su salida de ‘Hoy Día’ en noviembre de 2022, por lo que una vez que se le presentó esta oportunidad no dudó en tomarla, así lo reveló en una entrevista para Mezcal Entertainment.

“El trabajo llama y la verdad está escaso ahorita, amiga, así que me iba de vacaciones y me llega esta oportunidad de ser parte de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ y bueno, dije que sí, así que ahora me toca quedarme a cargo de Capri Blue y a trabajar full time en la televisión y en la radio; ¡las sorpresas que te da la vida!”, y reveló que ya tenía preparado un viaje a París con su esposo.

“No pensaba que iba a ser tan rápido la oportunidad. No hay muchos shows, la cosa no está tan fácil entonces fue una gran oportunidad que se me dio. Julián Gil fue a hacer un proyecto, un sueño que él estaba esperando por mucho tiempo, así que fue el momento perfecto para yo poder ser parte de este equipo”, puntualizó Chiquibaby.

Chiquibaby confesó que tiene un mal hábito respecto al cuidado de su piel

Esta charla se llevó a cabo durante la presentación del libro del Doctor Campos ‘Naturalmente Bella, Remedios Secretos de la Abuela’, en donde la conductora también contó que tiene un mal hábito relacionado al cuidado de la piel, pues le gusta broncearse con luz natural.

“Tengo un defecto muy grande. Ese defecto es que me encanta broncearme con la luz natural y con la no tan natural, me encanta broncearme. Creo que es mi estado más sexy, pero a veces es muy malo para la piel, entonces poco a poco he aprendido a cuidarme un poco más”, confesó.

