Julián Gil revela por qué dejó ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, ya tiene nuevo proyecto

La audiencia de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ fue sorprendida por el anuncio de que Chiquibaby será la nueva presentadora titular del programa, sustituyendo a Julián Gil, quien previamente no dio ninguna señal de que saldría de la conducción del show, por lo que muchos de sus seguidores se preguntaron las razones de este cambio.

Fue hasta este miércoles que la cuenta de Instragram del show de Univision publicó un video en el que el actor argentino ofrece explicaciones sobre su salida del mismo y contó el motivo por el que tomó esa decisión.

“Hola familia, sé que les debía este mensaje, la verdad que no sabía por dónde empezar ni cuándo hacerlo. Estoy en México, en casita y mucho más tranquilo, ya procesé mucha información y muchos sentimientos. Sé que les debía un mensaje sobre ¿Qué pasó y qué va a pasar con ‘¡Siéntese Quien Pueda!’? El viernes fue mi último show bueno, no mi último, mi penúltimo porque nunca es el último y la verdad que ese día no estaba preparado para despedirme”, comentó al inicio del clip.

“Ese día específicamente antes de hacer el show casi no lo pude hacer porque tenía muchos sentimientos encontrados, por muchas cosas, por lo que significa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ para mí y para toda la gente”, explicó el actor sobre lo difícil que ha sido dar este paso.

Julián Gil aseguró que dejó el programa debido a que logró entrar a un proyecto para el que llevaba haciendo casting desde hace un par de años y que lo llena de ilusión, por lo que su vuelta al show no parece posible en el futuro cercano, pero sí tiene la intención de hacerlo.

“Es un proyecto donde vengo haciendo casting como desde hace dos años y pico, es muy importante para mi carrera y yo sé que ustedes me van a apoyar muchísimo. Gracias, así que muy pendientes que esto no es que me fui para siempre, es como un hasta luego”, reveló.

