Así reaccionó Julián Gil a las declaraciones de Marjorie de Sousa ¡Hay esperanza! | VIDEO

Al pobre de Julián Gil le va a dar algo con los cambios de humor tan radicales que luego tiene la venezolana, Marjorie de Sousa.

Quien hace apenas unos días decidió cambiar de opinión sobre si su hijo Matías por fin podrá ver a su padre, quien no se ha cansado de buscarlo hasta el cansancio.

Al parecer Marjorie recapacitó, al menos eso esperamos, y abrió una puerta que parecía estaba sellada para siempre. Al confesar que está dispuesta a que su hijo tenga un acercamiento con su padre. Ya que recordemos, Julián no ve a su hijo hace más de tres años.

Fue durante una conferencia de prensa, donde la venezolana fue cuestionada sobre si existía la posibilidad de que le dé chance a Julián de convivir de nuevo con Matías.

Por lo que la estrella de melodramas como “La Desalmada” y “Mi Marido Tiene Familia” respondió muy distinto al discurso que venía manejando desde hace tiempo.

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente y un niño muy maduro, feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas, jamás digas no, que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, lo bonito, porque así he criado a mi hijo, no desde el odio o las peleas”

MARJORIE DE SOUSA