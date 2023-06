Marjorie de Sousa confiesa que no descarta un reencuentro entre su hijo Matías y su padre Julián Gil

Marjorie de Sousa y Julián Gil protagonizaron una historia de amor que terminó meses después del nacimiento de su hijo Matías, por quien se armó un conflicto legal entre ellos. Actualmente, el pequeño tiene casi seis años sin poder compartir con su padre.

A pesar de que el actor argentino lo ha pedido públicamente en reiteradas oportunidades que la actriz venezolana lo deje ver a su hijo, esto no ha podido ser porque supuestamente ella no lo permite.

En un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de ‘Hasta el fin del mundo’ fue bombardeada con preguntas y una de ellas fue el tema del reencuentro de su hijo con Julián Gil.

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente, es un niño muy maduro, muy feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Jamás digas ‘no’ (a un reencuentro), que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor, desde lo bonito porque así he criado a mi hijo. No desde el odio, las peleas, las cosas, no, desde lo positivo”. Marjorie de Sousa

La actriz y modelo no explicó si sucederá muy pronto ese reencuentro, pero dejó saber que le explicará a su hijo y él entenderá muy bien las cosas.

“Mati es muy inteligente, analítico, sabe la posición de cada persona y no le guarda rencor a nadie. Como que identifica mucho las cosas y te juro que no me preocupa para nada porque sé que Matías lo va a tomar de la mejor manera”, agregó a su declaración.

¿Se casa pronto Marjorie de Sousa?

Al ser consultada sobre cómo está su corazón con su actual relación, señaló que está feliz porque está con un buen hombre que la consiente a ella y a su retoño. De hecho, resaltó que es la primera vez que habla de él publicamente.

“En el amor feliz, la verdad es que ya tengo mucho tiempo con Nico y estoy muy contenta, es de las mejores relaciones que he tenido en mi vida. Primera vez que hablo de él así ¡hay Dios! es un hombre amoroso, es un hombre noble, muy trabajador, una historia muy bonita y un hombre muy apachador que nos consiente y nos quiere”, dijo Marjorie.

Asimismo, le preguntaron sobre el matrimonio y aunque no confirmó, dejó la posibilidad abierta.

