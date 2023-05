Marjorie de Sousa reaparece en redes junto a su hijo Matías y sorprende con cuánto ha crecido

Vaya revuelo causó la actriz Marjorie de Sousa luego de recurrir a sus redes sociales para abrir su corazón y expresar en un conmovedor mensaje el gran amor que siente por Matías, hijo que procreó durante su relación con el también actor Julián Gil. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

La histrionisa de melodramas como “Sueño de amor” y “Hasta que el dinero nos separe” recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video que recaudó diversas postales junto a su primogénito. ¿La razón de su emotiva publicación? La celebración del día del niño en México, fecha que sirvió para dar una probadita de cómo vive su etapa de mamá haciendo caso omiso al “qué dirán” de sus detractores.

“Feliz Día del niño 😃😃😃😃😃 que jamás perdamos eso que nos mueve y nos mantiene vivos❤️🙌🏻😘 te amo pedazo de mi ser, gracias por devolverme la alegría de mi niña interior. Te amooooooo”, es el mensaje con el que Marjorie de Sousa honró la infancia de su pequeño.

El breve audiovisual mostró a un Matías, de 5 años, muy sonriente mientras disfruta de varias aventuras acompañado de su madre: desde sesiones de “ejercicio” hasta un tierno atardecer en la playa.

Esta recolección de tiernos momentos no hizo más que desatar suspiros entre la comunidad digital de Marjorie de Sousa, razón por la cual no se hicieron esperar los comentarios. Eso sí, no faltaron aquellos que la señalaron por su inminente pelea mediática con Julián Gil, papá del pequeño.

Sin embargo, los fanáticos de ‘hueso colorado’ de Sousa no tardaron en salir a su rescate con mensajes como: “Felicidades a ti por guiar a ese ser en el camino de la vida…”, “Tan bello”, “Mati es un niño inmensamente FELIZ Y BENDECIDO” y “Eres una excelente madre, tienes gran corazón”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

