Usando varios bikinis Marjorie de Sousa se luce en la playa durante sus vacaciones

Foto: Gustavo Caballero for Univision / Getty Images

Marjorie de Sousa complació a sus millones de seguidores en Instagram con un video compuesto por los mejores momentos de sus recientes viajes, en los que lució al máximo su figura en minibikinis. En el mensaje que adjuntó ella también les lanzó una pregunta: “Lugares mágicos 😃🪄☀️🌊🏝️☀️ y a ti qué te gusta más😁 la playa o la montaña ?”

La bella actriz venezolana también sacó su lado sensual recientemente, al fungir como conductora de un evento y modelar un vestido negro con transparencias. En uno de sus posts compartió un texto muy positivo: “Si tú sabes quien eres 😍 jamás permitas que otros te hagan dudar de eso”. 💛💛 View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

El año pasado Marjorie trabajó en la serie “El conde: amor y honor”, en la que comparte créditos con Fernando Colunga, Ana Brenda Contreras, Sergio Sendel y Chantal Andere. El estreno está muy próximo en Telemundo y ella publicó una selfie en la que aparece caracterizada como su personaje “Cayetana”, usando un ajustado vestido rojo. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

Sigue leyendo: