Marjorie de Sousa cuenta que fue a un retiro y los internautas le dicen todo

La actriz venezolana radicada en México, Marjorie de Sousa, reveló que durante el pasado fin de semana fue a un retiro para vivir una desconexión y “un regalo para el alma”. La noticia dio pie a que se generaran varias matrices de opinión sobre por qué lo hizo y si le funcionó.

A través de su cuenta en Instagram compartió imágenes de lo que fue su viaje a Cancún para vivir la experiencia. Además, agradeció a los organizadores por lo especial que la hicieron sentir en ese tiempo dedicado a ella misma.

“Hace unos días tuve la oportunidad de hacer un retiro con @juanlucasmartinoficial. La verdad les puedo decir que fue una grata sorpresa y sobre todo un regalo para el alma, el cuerpo, el espíritu. Si tienes ganas de regalarte algo especial. Intenta esto. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS @juanlucasmartinoficial y a todo tu equipo por este fin de semana de pura magia”, escribió De Sousa para acompañar el video que subió a Instagram.

Los seguidores de Marjorie reaccionaron inmediatamente para enviarle mensajes positivos como: “Estás hermosa”; “¡Qué lindo!¡Qué paz transmite!” o “Me alegro de que hayas tenido la oportunidad de ir a ese retiro y que supieras el objetivo de darte paz. Te lo mereces, hermosa”.

Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida para otros que le recordaron el problema que tiene con el padre de su hijo, el actor y presentador de televisión Julián Gil, quien suplica, desde hace años, que le deje ver al pequeño Matías.

“Si es para trabajar el perdón y el arrepentimiento, te felicito”; “Me imagino que ahora Mati podrá ver a su papi”; “Le hace falta un retiro y remplazo de neuronas” y “Marjorie deja a Julián ver a su hijo. Ten compasión de ese hombre si tanto cantas a la virgen”, son algunos de los comentarios que se logra leer en el clip que compartió la venezolana.

A finales de febrero, Julián durante el programa ‘Siéntese Quién Pueda’, nuevamente imploró en público que Marjorie lo deje compartir con su hijo.

“Podrías estar aquí dos horas hablando del tema y se me hace muy complicado. Lo único que yo voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones: te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, dijo Gil.

***

