Eva Cedeño reveló que habló con su amigo Julián Gil antes de aceptar trabajar con Marjorie de Sousa

Eva Cedeño ha trabajado en varias telenovelas con Julián Gil, quien además de ser su colega es un gran amigo. Esta semana, la actriz reveló que tan importante es la relación con él que tuvo que consultarle su opinión antes de aceptar trabajar con Marjorie de Sousa en un melodrama.

La actriz mexicana fue una de las personas que apoyó al actor argentino cuando vivió el proceso de separación con Marjorie y la disputa legal por su hijo.

Eva Cedeño estuvo como invitada en ‘¡Siéntese quien pueda!’, el programa de UniMas que conduce su amigo Julián Gil, allí comentó cómo le comunicó a su amigo que tenía una propuesta, pero que allí también actuaría la actriz venezolana. Ambas fueron elenco de ‘Un poquito tuyo’ en 2019.

“Me tocó hacer un proyecto cuando estaba pasando justamente todo el tema fuerte con Julián y yo hice una novela con ella después de la de los abogados y la realidad es que yo soy de las personas que no hagas lo que no quieres que te hagan. Me acuerdo que le marqué a Julián y le dije ‘me salió esta oportunidad, sí quiero tomar el trabajo, tú sabes que eres mi amigo y que conozco tu historia y que he visto cómo lo has pasado, pero quiero saber qué opinas'”, relató Cedeño.

Así como comentó lo que ella le dijo a su amigo, expresó lo mucho que lo aprecia y la respuesta que él dio.

“Te amo porque tampoco me dijo ‘sí, bótalo, cero’. Me dijo ‘no hay problema, esto va a pasar, es trabajo, tómalo mami no pasa nada'”, reveló Eva Cedeño.

Para la actriz la acción que tuvo con Julián es parte de lo que verdaderos amigos hacen. “La realidad es que creo que eso es lo que forma las amistades: la lealtad”, dijo.

No es secreto que Julián Gil y Marjorie de Sousa tuvieron una relación y posterior separación muy mediática. Al punto de que protagonizaron un pleito legal por su hijo, a quien el actor no puede ver desde hace unos años.

***

Te puede interesar:

– Julián Gil explota ante fotos de la fiesta de cumpleaños de su hijo Matías

– Julián Gil presume foto inédita de cuando se casó por primera vez, ¡hace 15 años!

– VIDEO: Marjorie de Sousa y la majestuosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su hijo Matías

– Julián Gil confesó en Siéntese Quien Pueda que quiere ser padre de nuevo