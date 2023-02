Julián Gil presume foto inédita de cuando se casó por primera vez, ¡hace 15 años!

Vaya sorpresa se llevó el público del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ luego de que su conductor, Julián Gil, mostrara una fotografía inédita de su primer matrimonio, cuando tenía tan solo 15 años de edad. ¿Cuál fue la razón de su apertura a hablar del pasado? Aquí te contamos los detalles.

Durante la más reciente transmisión del programa de opinión, el actor dio su perspectiva sobre el matrimonio y argumentó que no importa cuántas veces te cases, lo importante es hacerlo con la persona correcta.

“Yo, por ejemplo, me he casado. Hasta ahora una sola vez y me siento bendecido de que haya sido con Brenda, la mamá de Nicolle”, contó en el programa que conduce. “Mira esto que nadie ha visto, tenía 15 años (…) Miren esta foto, mi primer matrimonio hasta ahora”, se le escucha decir a Julián Gil.

La postal, misma que él publico a través de su cuenta oficial en Instagram, muestra al famoso durante su juventud enfundado en un traje color gris mientras posa junto a la madre de su hija. “Me he casado una vez y fue cuando era muy joven a los 15 años con Brenda, la mamá de Nicolle, y hoy puedo decir que es una parte de mi vida de la cual me siento orgulloso y bendecido de haber vivido”, escribió para acompañar la publicación.

Como era de esperarse, esta postal no tardó en causar revuelo dentro de su comunidad digital, sobre todo por las palabras de cariño que le dedicó a su ex esposa: “Lo bien que se expresa de su primera esposa, un respeto muy lindo” y “Eres un hombre muy respetuoso y siempre caballero”, se lee en la red.

Por si fuera poco, no faltaron aquellos que recalcaron el gran parecido entre Julián Gil durante su época de juventud y su hijo Matías. “Matías es igualito a su papá”, “Así se vera Matías en unos años” y “Es innegable el parecido entre los dos”, son algunos de los mensajes al respecto.

