Usando ceñidos leggings morados Marjorie de Sousa se va del gimnasio a una boutique

A Marjorie de Sousa le gusta lucir siempre a la moda, y es por ello que ahora publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece después de estar en el gimnasio, usando ajustados leggings morados y acudiendo en la noche a una boutique para comprar ropa.

Unas horas antes la bella actriz de 42 años se grabó durante un descanso de sus rutinas de ejercicios, complaciendo a sus fans con otro clip que la muestra bailando sensualmente y usando un conjunto de top y leggings en color naranja. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días Marjorie causó sensación por un video compuesto por los mejores momentos de sus recientes viajes a la playa, y ello die pie a que mostrara su colección de bikinis; el mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Lugares mágicos 😃🪄☀️🌊🏝️☀️ y a ti qué te gusta más😁 la playa o la montaña?” View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

