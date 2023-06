Marjorie de Sousa modela en la piscina un escotado traje de baño rojo

Marjorie de Sousa ha vuelto a complacer a sus millones de seguidores en Instagram, ahora con una foto que la muestra en la piscina y con el agua hasta la cintura. Ella lució espectacular usando un traje de baño rojo, y su look lo complementó con una gorra. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

La bella actriz venezolana acostumbra grabar videos de todos los lugares que visita, y en esa red social compartió uno en el que aprovechó para modelar outfits de muchos colores; el texto con el que acompañó el clip fue: “Sin importar donde estés 😃siempre puedes brillar 💫”. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

A sus 43 años Marjorie de Sousa tiene un cuerpo escultural, y también lo dejó ver en videos grabados mientras paseaba por la playa. Ella modeló varios bikinis, entre los que destacó uno con partes tejidas, y no podía faltar en su post una pregunta para sus fans: “A ti que te gusta más 😁 la playa o la montaña?” View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

