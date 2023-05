Marjorie de Sousa presume en una selfie el escote de su bikini rosa

A Marjorie de Sousa le encanta visitar destinos turísticos y desde ahí tomarse selfies. Ahora, en su cuenta de Instagram subió la temperatura al compartir una colección de imágenes, entre las que destaca una que la muestra presumiendo el escote de su bikini de hilos y cubriendo parcialmente su rostro con un sombrero. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otra foto la bella actriz aparece luciendo ese mismo sexy atuendo de color rosa, pero posando en la piscina y a punto de tomar un coctel. Ella cuenta en esa red social con más de nueve millones de seguidores, que están muy pendientes de sus publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días Marjorie causó sensación por una serie de fotos en las que aparece usando un microbikini y luciendo su retaguardia al salir de la piscina; ella decidió mostrar todo de una forma original, en el reflejo de unas gafas de sol colocadas estratégicamente. El mensaje que escribió junto al post fue: “Lunes con sabor a fin de semana!!! 🤤😁💦💦💦💦💦🏖️☀️☀️🏝️🐚”

