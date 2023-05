En ceñidos leggings Marjorie de Sousa se muestra en el gimnasio haciendo una rutina de ejercicios

Marjorie de Sousa nunca olvida ejercitarse varios días a la semana, y ahora ha complacido a sus fans publicando en su cuenta de Instagram un video que la muestra en el gimnasio, siendo supervisada por su entrenadora y realizando una rutina muy completa para fortalecer todo su cuerpo, usando pesas y un cajón.

Hace algunos días la actriz venezolana cumplió 43 años, y recibió felicitaciones de famosas como Maribel Guardia, Kimberly Dos Ramos, Cecilia Galliano y Sharis Cid. Ella acompañó unas fotografías -en las que aparece usando un elegante vestido rojo- con el mensaje: “Bienvenido nuevo año, ya llegas cargado de grandes sorpresas 😍🎂te amo nueva etapa 🙌🏻🎂te DECRETO ABUNDANCIA EN TODO LO BONITO DE DIOS 🥰🎂❤️🎂🎂🎂 GRACIAS A TODOS LOS QUE SIGUEN AQUÍ CON AMOR”. 🧡 View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

Marjorie también presumió su colección de bikinis en un clip con escenas grabadas durante sus recientes vacaciones, destacando una imagen en la que posó junto a un carrito para vender mangos y cocos. Ella escribió junto al video el texto: “Lugares mágicos 😃🪄☀️🌊🏝️☀️ y a ti qué te gusta más😁 la playa o la montaña?” View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

