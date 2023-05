Marjorie de Sousa se luce en microbikini, posando de espaldas en la piscina

Marjorie de Sousa decidió impactar a sus seguidores en Instagram presentando unas fotos de manera inusual. Mostrando unas gafas de sol junto a la piscina, el reflejo de éstas dejó ver a la actriz saliendo del agua y luciendo su retaguardia, mientras usaba un microbikini estampado.

En otras imágenes la bella venezolana de 43 años lució sus piernas al modelar un minivestido en Valle de Guadalupe, Ensenada; ella complementó su look con gafas oscuras, botas vaqueras, bufanda y sombrero, acumulando en su post más de 24,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

Para lograr esa figura escultural Marjorie acude al gimnasio varios días a la semana, y compartió un video que la muestra haciendo una rutina de ejercicios muy completa, siendo coordinada por su entrenadora Janettsy Chiszar. Así, se puso en forma usando una pelota de equilibrio, mancuernas y un cajón, haciendo estiramientos al final de la sesión. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

