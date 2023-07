Ciclista de montaña muere tras ayudar a los excursionistas deshidratados en el calor extremo de California

Como una verdadera ironía de la vida, un ciclista de montaña murió después de ayudar a llevar equipos de emergencia a un grupo de excursionistas que sufrían deshidratación en el condado de San Diego.

Según la cadena NBC News, un grupo de ciclistas en Jacumba encontró a cuatro excursionistas que no tenían comida ni agua con ellos y estaban experimentando agotamiento por calor

Ante la situación, dos de los ciclistas fueron al comienzo del sendero para reunirse con los equipos de emergencia y darles las coordenadas de GPS a los excursionistas, de acuerdo a declaraciones del capitán de bomberos, Brent Pascua.

“Una vez que los cuatro excursionistas fueron llevados a un lugar seguro, no requirieron más tratamiento”, dijo Pascua. “Fue entonces cuando los dos últimos ciclistas de montaña regresaron al comienzo del sendero para encontrarse con todos. Y en algún punto intermedio, los dos últimos se separaron”.

Al notar que uno de los ciclistas no se reunió con el grupo, los equipos de emergencia iniciaron su búsqueda y encontraron al hombre, que no fue identificado, a un cuarto de milla del comienzo del sendero. La persona no respondía y fue llevada de regreso a una camioneta con aire acondicionado, luego se intentó un traslado vía aérea, pero falleció en el trayecto.

El Departamento del Sheriff de San Diego cerró algunos senderos el sábado debido al calor extremo. Pascua dijo que los equipos de Cal Fire informaron que las temperaturas alcanzaron casi los 110 grados

Cuando las temperaturas alcanzan un calor extremo, Pascua alentó a las personas a cambiar sus planes de actividades al aire libre o al menos empacar más agua de la que creen que necesitarán.

“Es desafortunado que haya sido un buen hombre tratando de ayudar… desafortunadamente, a la gente le suceden cosas malas cuando hace tanto calor“, dijo Pascua. “Conozca sus limitaciones e intente obtener ayuda lo antes posible, de esa manera podemos salir y ayudarlo”.

