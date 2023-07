Demencia: cómo los crucigramas y las computadoras pueden ayudarte a combatir la enfermedad

Escribir cartas, tomar clases y jugar juegos mentalmente estimulantes como el ajedrez en la vejez podría reducir el riesgo de demencia en la próxima década, sugiere un estudio reciente.

Investigadores en Australia encontraron que escribir un diario, usar una computadora, tomar clases de educación y otras actividades de “enriquecimiento de la alfabetización” podrían reducir el riesgo de desarrollar demencia en un 11%. Jugar juegos, cartas o ajedrez y hacer crucigramas u otros acertijos podría reducir el riesgo en un 9%.

“Estos hallazgos resaltan los tipos de actividades que pueden ser más beneficiosas para preservar la salud cognitiva con el envejecimiento”, dijo la investigadora principal, Joanne Ryan , jefa de la unidad de demencia y neuropsiquiatría biológica de la Universidad de Monash, en Melbourne.

Otras actividades vinculadas a un menor riesgo de demencia incluyeron las actividades artísticas, como la artesanía, la carpintería o el trabajo del metal, y la pintura o el dibujo. Incluso las actividades pasivas, como leer, mirar televisión y escuchar música o la radio ayudaron a frustrar el deterioro mental, pero en menor grado.

Sin embargo, las redes interpersonales, las actividades sociales y las salidas no afectaron al riesgo de demencia, anotaron los investigadores.

Este estudio no puede probar que estas actividades mentales en realidad prevengan o retrasen la demencia, solo que parece haber una correlación, dijo Ryan.

“No podemos mostrar una relación de causa y efecto”, dijo. “Pero es probable que estas actividades ayuden a mantener y construir redes neuronales en el cerebro, y a través de estas actividades, podemos desarrollar nuevos conocimientos y nuevas formas de pensar sobre las cosas, a lo que nos referimos como construir reserva cognitiva”.

Estas actividades podrían ayudar a las personas a mantener una buena función cognitiva, incluso si tienen algún grado de Alzheimer o demencia vascular, dijo. “Pueden desarrollar mecanismos compensatorios y, por lo tanto, no desarrollar demencia hasta más tarde”, explicó Ryan.

Es posible que haya otras razones para los hallazgos, dijo Ryan. “Aunque tomamos en cuenta cosas como las diferencias en la educación y el nivel socioeconómico, así como el estado de salud, es posible que las personas que participan regularmente en estas actividades mentales sean diferentes en otras formas que no hemos podido tener en cuenta, lo que explica por qué han reducido el riesgo de demencia”, dijo.

Es poco probable que las actividades de estimulación mental puedan prevenir por completo la demencia, pero podrían retrasar su aparición, añadió Ryan.

“El aprendizaje continuo y la participación en nuevas actividades que desafían y estimulan la mente pueden ser la mejor manera de ayudar a promover una buena función cognitiva con la edad”, sugirió.

Un experto estuvo de acuerdo en que mantener el cerebro activo puede ayudar a mantenerlo saludable.

“La música, el arte, otras actividades, los crucigramas, cosas así ayudan absolutamente a reducir la transición a la demencia”, dijo el Dr. Theodore Strange , presidente de medicina y gerontólogo del Hospital de la Universidad de Staten Island, en la ciudad de Nueva York.

“Incluso la acumulación de placa puede disminuir con el tiempo si continúa realizando estas actividades cognitivas que usan el cerebro”, dijo.

El cerebro no es un músculo, dijo Strange, pero como un músculo, puede atrofiarse si no se usa. Sin embargo, no está claro cómo la actividad mental protege al cerebro, anotó.

Aún así, “un estilo de vida saludable, un estilo de vida activo, un estilo de vida lleno de actividades que utilizan el cerebro son importantes para mantener el funcionamiento del cerebro durante el mayor tiempo posible”, agregó Strange.

Para el estudio, Ryan y sus colegas recolectaron datos de más de 10,300 hombres y mujeres con una mediana de edad de 74 años (la mitad más jóvenes, la mitad mayores), que participaron en el Estudio Longitudinal de Personas Mayores de ASPREE. Todos gozaban de relativamente buena salud. Desde marzo de 2010 hasta noviembre de 2020, los investigadores observaron los estilos de vida de los participantes y quiénes desarrollaron demencia.

