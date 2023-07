Sandra Echeverría confiesa que obligó a Leonardo de Lozanne a casarse con ella

La pareja conformada por Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne ha dado mucho de qué hablar desde noviembre del año pasado, primero por el anuncio de su divorcio y más recientemente por la confirmación de su reconciliación y ahora ella se sinceró sobre lo que llevó a la crisis de su matrimonio.

La actriz fue entrevistada en el podcast de Marimar Vega y Efrén Rodríguez ‘El Rincón De Los Errores’, en donde confesó que siempre ha sido una persona controladora y que en muchas ocasiones ha orillado a otras personas a hacer lo que ella quiere.

“De repente manipular, o sea me ha tocado convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía, y me he dado cuenta que la única forma de que actúen es presionando”, comentó.

Este fue el caso de su relación con el vocalista de Fobia, a quien contó lo hizo jurar que se casaría con ella, a pesar de que él no tenía intenciones de hacerlo en ese momento de su vida.

“Yo me casé con Leo, pero él no se quería casar. Él ya había tenido dos hijos y ya se había casado, él era divorciado y lo que menos quería era volverse a casar. Yo me monté en mi capricho, fue como una cosa incómoda, tanto para él como para mí, porque yo sabía que lo estaba haciendo por mí de una forma a lo mejor no adecuada y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo no fue lo ideal”, reveló.

No obstante, comentó que descubrió que tenía ese tipo de actitudes por la forma en que las personas que la rodeaban hacían lo que ella les pedía, “lo hacen de mala gana y luego están ahí todos arrepentidos haciéndolo por ti, y tú sabes que están haciéndolo por ti, que no están pasándosela bien, entonces yo pasé a hacer ese círculo en el que ya nadie se la pasaba bien”, por lo que decidió cambiar.

