Sandra Echeverría alza la mano y pide una oportunidad para hacer la bioserie de famosa cantante ¿De quién se trata?

La actriz mexicana Sandra Echeverría confía en que le salió más que bien su interpretación como “La Doña” en la bioserie de María Félix.

Por ello en una charla con el Heraldo de México, la ex esposa de Leonardo Leozane estuvo promocionando su sencillo “Ahí te quedas con tu vida”, en donde aprovechó para hablar no solo de su regreso a la música sino de la posibilidad de hacer algún trabajo en honor a la gran Chavela Vargas.

Echeverría no solo ha participado en telenovelas sino en varias producciones del cine mexicano, pocos saben que inició su carrera artística en la música.

Por lo que con su retorno a este arte desea dar a conocer a las nuevas generaciones canciones de grandes artistas por lo que no descarta en algún momento grabar covers de Rocío Durcal, Ana Gabriel, Lucha Villa, Aída Cuevas y hasta de la gran Chavela Vargas.

Durante la charla, Sandra reveló que luego de interpretar magistralmente a María Felix, en un futuro le gustaría hacer algo de la mujer que nació en Costa Rica pero que aseguraba que era mexicana pues según ella decía que: “¡Los mexicanos nacemos donde nos da la gana!”.

Y es que, le preguntamos a Sandra que si le gustaría interpretar a la costarricense tal y como lo hizo con María Félix y ante esto la cantante y actriz nos contó que hace algún tiempo unos productores la buscaron con la firme intención de que trabajara en un proyecto sobre la vida de Chavela Vargas.

Tal fue la emoción de Sandra Echeverría que luego de ser buscada para trabajar en dicho proyecto comenzó a repasar con su guitarra para poder encontrar el color de voz de Chavela Vargas y aunque asegura que fue algo muy divertido se quedó con las ganas de que el proyecto se concretara.

Y es que asegura que los productores que la buscaron estaban viendo los derechos de la vida de Chavela Vargas, por lo que no sabe si es que se va a concretar este proyecto, sin embargo, le encantaría trabajar en esa producción.