Sandra Echeverría le manda tremenda petición a Ángela Aguilar y su prima, Majo Aguilar

Sandra Echeverría busca retomar su carrera de cantante, después de que está viviendo la separación con su ex marido, el famoso músico, conductor e intérprete, Leonardo Leozanne.

Por lo que confía en que tiene talento para la cantada, así que busca incursionar en este ámbito, pese a que se le ha visto más en la pantalla chica. Así que quiere aprovechar este momento para retomar con mucha más fuerza su carrera de cantante y compositora.

En una charla con el Heraldo de México reveló que en un futuro le encantaría realizar un dueto con dos de las integrantes más queridas de la familia Aguilar.

Echeverría habló sobre su nuevo sencillo “Ahí te quedas con tu vida” y el reto que significa interpretar música regional mexicana, género musical que cuenta con muy pocas exponentes del sexo femenino.

Asegura que, aunque no es algo sencillo y ha tocado muchas puertas para poder terminar con el machismo en el género musical que representa.

Seguirá al pie del cañón haciendo música e incluso cantando algunos covers de grandes intérpretes como Rocío Durcal, Ana Gabriel, Lucha Villa, Aída Cuevas, entre muchas otras más, esto con la intención de que las nuevas generaciones conozcan estos temas con los que ella creció.

Y hablando de nuevas generaciones, durante la entrevista cuestionamos a Sandra si es que en algún momento le gustaría unir su talento tanto vocal como de compositora con Ángela Aguilar quien se ha convertido en un parteaguas en la industria del regional mexicano.

Ante este cuestionamiento y sin dudarlo ni un segundo, Sandra Echeverría aseguró que sí desea cantar en algún momento con Ángela Aguilar pues sería un sueño para la también actriz poder cantar con alguien tan joven pero que al mismo tiempo tiene tanta experiencia.

“Sería un sueño, te voy a decir que yo siempre he escuchado su voz y se me hace hermosa. Quedé en shock y dije ‘wow’, canta divino en la grabación, pero en vivo canta aún mejor y es increíble que sea tan joven y que tenga ya esas tablas, esa personalidad, esa seguridad, esa voz, de verdad es muy admirable lo que hace y obviamente me encantaría en un futuro hacer un dueto si ella me lo permite. También con su prima eh, con Majo Aguilar me parece super talentosa y me encantaría también poder cantar con ella en algún momento”

SANDRA ECHEVERRÍA