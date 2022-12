Majo Aguilar responde a sus críticos: “Soy auténtica” | VIDEO

Una de las integrantes más exitosas de la Dinastía Aguilar, sin duda es Majo Aguilar, quien no ha dejado de trabajar para ocupar el lugar que le corresponde en la música regional mexicana.

Ese espacio que muchas personas piensan que solo tiene por llevar uno de los apellidos más resonados en la industria, la estrella rompió el silencio al respecto para callar las bocas de todos aquellos que la cuestionan sobre su trabajo.

En una charla con el conductor y ahora creador de contenido Pedro Prieto, la estrella de 28 años recalcó que siempre la señalan por hacer cosas en el género ranchero al igual que su abuelo Antonio Aguilar, que su tío Pepe Aguilar y sus primos Leonardo y Ángela Aguilar.

La intérprete explicó que cuando sacó el tema “No voy a llorar”, sencillo que forma parte del disco “Mi herencia, mi sangre”, el público y medios de comunicación expresaron que se trataba de “una Aguilar más cantando ranchero”.

Contó en el podcast “Auténtico con Pedro Prieto”, donde Majo también agradeció todo el amor de sus seguidores, pues describió que en países como Honduras y Nicaragua sus canciones están en primer lugar y cree que lo que le ayuda a triunfar es darle a su talento todo lo esencial para no parecerse a alguien más.

“Nunca me comparé con nadie de mi familia, nunca dije voy a ser mejor o voy a ser más, siempre he estado enfocada en quien voy a ser yo, que voy a proponer, que puedo dar, como que esa parte nunca me la cuestioné y no es algo que estuviera presente en mi”

MAJO AGUILAR