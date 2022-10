Majo Aguilar se sincera y da detalles de la relación tóxica que vivió y que la hizo sufrir

La Dinastía Aguilar se ha convertido en una de las más importantes de la Música Regional Mexicana a nivel internacional. Y es que al momento van tres generaciones de talentosas voces que preservan la cultura mexicana.

Tal es el caso de Majo Aguilar quien actualmente se encuentra promocionando “Una buena ranchera”, su más reciente EP que contiene cinco temas, los cuales son covers.

En entrevista para El Heraldo de México, Majo Aguilar además de hablar de su nuevo proyecto musical reveló que para ser “una buen ranchera” siempre deben de ser honestos consigo mismos y cantar con el corazón la música mexicana, y es que Majo no solo ha triunfado en su carrera profesional sino también en el amor, aunque actualmente la vemos muy enamorada de Gil, no siempre fue así pues también fue víctima de un amor tóxico.

La nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre reveló haber vivido un amor tóxico, aunque Majo no reveló nombres, aseguró que tuvo que pasar mucho tiempo para poder salir de esa relación.

Majo contó que fueron tres ocasiones en que su ex pareja la dejó sola en una fiesta y aunque las primeras dos veces lo perdonó ya a la tercera vez, la intérprete de “Un montón de estrellas” se cuestionó el seguir o no con la relación.

“Llegamos juntos a una fiesta y yo soy de la idea que pues nos vamos juntos de la fiesta ¿no?, y pues una vez me pasó que no y bueno dije, una vez te la paso y a la tercera, dije esto ya no está bien” MAJO AGUILAR

Luego de terminar dicha relación tóxica, Majo contó que se enojó con ella misma por haber permitido que su ex pareja le hiciera tantas cosas y la dejara sola, sin embargo, no se castiga así misma y asegura que eso le enseñó lo que quiere y lo que no quiere en una relación.

Ahora solo quedan los recuerdos de ese amor tóxico pues Majo además de estar feliz y enamorada de Gil Cerezo, la cantante no descarta la posibilidad de hacer un dueto con su novio, pues Kinky la banda a la que pertenece el regiomontano hace muchas fusiones musicales por lo que pronto podríamos escuchar algo con ellos.

Majo en los últimos meses ha compartido en redes sociales fotografías y videos de los mejores momentos que vive al lado de Gil Cerezo, su novio con quien sostiene una relación amorosa desde hace poco más de un año pues el pasado 5 de octubre cumplieron su primer aniversario de novios.

