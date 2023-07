Christopher Nolan declara que no dirigirá otra película de superhéroes

El año pasado el actor Christian Bale declaró que la única manera de que interpretara de nuevo el personaje de Batman sería si lo dirigiera Christopher Nolan, con quien trabajó en una trilogía sobre el hombre murciélago. Al parecer eso nunca sucederá, pues el realizador se niega a hacer otra película de superhéroes.

Durante una entrevista con el youtuber Hugo Travers el director inglés habló sobre muchos aspectos de su carrera, y aunque se mostró tranquilo, fue tajante al decir “no” al responder a la pregunta: “Después de Batman, ¿quieres dirigir otra película de superhéroes?”

Christopher actualmente promociona la cinta “Oppenheimer”, que se estrenará en Estados Unidos el 21 de julio. El director siempre ha defendido que las películas se disfruten en las salas de cine mucho antes que en televisión, y declaró recientemente a The Telegraph que para él los filmes deben ser valorados como una experiencia completa y no sólo dando importancia al argumento: “La gente te dirá que el éxito de “Star Wars” no tuvo nada que ver con sus efectos visuales, y todo se debió a su gran historia. Claramente ese no es el caso. De hecho, es una gran historia, pero también es una increíble experiencia visual y auditiva…La gente dirá: ‘¿Por qué tendrías que ver algo como “Aftersun” en la pantalla grande?’ Pero por supuesto tienes que hacerlo. También funciona maravillosamente en la televisión, pero ese no es el punto”.

