Michigan acusó a 16 falsos electores por tratar de anular la derrota de Trump en las elecciones de 2020

La fiscal general de Michigan presentó el martes sus acusaciones por delitos graves contra 16 republicanos que actuaron como electores falsos del entonces presidente Donald Trump en las elecciones de 2020, acusándolos de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos, con el propósito de anular la victoria de Joe Biden en las elecciones del estado. Today, @MIAttyGen @dananessel announced felony charges against 16 Michigan residents for their role in the alleged false electors scheme following the 2020 U.S. presidential election. Read more ?? https://t.co/ODhkAQfXNP /1 pic.twitter.com/u5riNpTD5I — Michigan Attorney General Dana Nessel (@MIAttyGen) July 18, 2023

La fiscal general demócrata Dana Nessel, anunció en un comunicado que las 16 personas recibirían acusaciones por cometer ocho delitos graves: dos cargos de falsificación de la ley electoral, dos cargos de falsificación, pronunciación y publicación, conspiración para cometer falsificación, conspiración para cometer falsificación de la ley electoral y conspiración para cometer falsificación.

La conspiración para cometer falsificación y la conspiración para cometer pronunciación y publicación, que conllevan las penas más severas, se castigan con hasta 14 años de prisión y una multa de $10,000 dólares.

El grupo de falsos electores incluido en la acusación incluye a la miembro del Comité Nacional Republicano (RNC) Kathy Berden y a Meshawn Maddock, excopresidente del Partido Republicano de Michigan. Además fueron acusados el alcalde de Wyoming Kent Vanderwood y Marian Sheridan, vicepresidenta de base del Partido Republicano de Michigan.

“Mi departamento ha procesado numerosos casos de violaciones de la ley electoral a lo largo de mi mandato, y sería una malversación de la mayor magnitud si mi departamento no actuara aquí frente a la abrumadora evidencia de un esfuerzo organizado para eludir los votos emitidos legalmente de millones de votantes de Michigan en una elección presidencial?. dijo Nessel en un comunicado.

Se alega que el grupo se reunió el 14 de diciembre de 2020 y firmó sus nombres en varios certificados que indicaban que eran los electores calificados para Trump.

Estos documentos falsos luego se transmitieron al Senado de EE.UU. y a los Archivos Nacionales, en un esfuerzo coordinado para otorgar los votos electorales del estado al candidato de su elección, en este caso Donald Trump, en lugar de otorgarlos al candidato presidencial realmente elegido por el pueblo de Michigan, que es Joe Biden.

La revelación de Nessel coronó seis meses de investigación y produjo las acusaciones más serias hasta ahora en Michigan sobre la campaña para anular la derrota de Trump ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020, según The Detroit News.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, reabrió su investigación criminal sobre electores falsos que firmaron un certificado que afirmaba que el expresidente Donald Trump ganó en el estado en las elecciones de 2020, cuando no lo hizo, en enero de 2023, cuando había pasado más de un año desde que su oficina remitió casos relacionados con las listas falsas de electores al Departamento de Justicia.

Biden ganó el estado por 154,000 votos o 3 puntos porcentuales, pero Trump y sus partidarios mantuvieron declaraciones falsas y afirmaciones no probadas de que el fraude electoral cambió el resultado de las elecciones.

Nessel alegó que hubo un ?esfuerzo coordinado? entre los partidos republicanos en varios estados en disputa, incluido Michigan, para impulsar las llamadas listas alternativas de electores con documentos falsos en las elecciones de 2020. Ella dijo que pedirá a las autoridades federales hagan una evaluación de posibles cargos.

Cada acusado, o sus abogados, han sido notificados de los cargos, y el tribunal les proporcionará a cada uno una fecha para presentarse en el tribunal de distrito del condado de Ingham para una lectura de cargos, dijo la oficina de Nessel.

?Esta sigue siendo una investigación en curso, y el Departamento del Fiscal General de Michigan no ha descartado posibles cargos contra otros acusados?, dijo la oficina de Nessel en el comunicado.

Sigue leyendo:

– Fiscal general de Michigan reabre investigación criminal sobre electores falsos para Trump

– Trump pide a dos tribunales que anulen el informe del gran jurado de Georgia sobre su intento de revertir las elecciones de 2020

– Demócratas de Florida presentan quejas de ética por las acusaciones por solicitudes de la campaña de Ron DeSantis