Futbolista argentino que pateó brutalmente a un árbitro en torneo amateur se quita la vida por temor de ir a prisión

Alexander Williams Tapón, un futbolista amateur de 24 años y que hace varias semanas se hizo viral por patear a un árbitro en Argentina hasta dejarlo inconsciente, se quitó la vida el día lunes según repotan varios medios del citado país sudamericano. El citado jugador de fútbol habría aparecido muerto y con un tiro en la cabeza.

Cabe acotar que horas antes del trágico suceso, Tapón había declarado a medios argentinos sobre las imágenes virales que lo mostraron pateando al árbitro de nombre Cristian Ariel Paniagua. “Cuando iban dos minutos, ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no cobraba. Yo era el capitán, le decía “Juez, cobrala”, si la viste, estabas a dos metros’. “Me respondía No, no la vi”. Listo, sigamos jugando. Seguían pegando ellos, y nada. Como que no veía nada de ellos”, expresó en declaraciones a Telefe.

Se suicidó Williams Alexander Tapón, el jugador de fútbol amateur que había agredido salvajemente a un árbitro en Sarandí. pic.twitter.com/Hs9udqAeM1 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) July 18, 2023

“Es ahí que yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nubló. No fue queriendo. Ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto”, remarcó.

El futbolista y su temor por ir a prisión

A pesar de sus disculpas públicas, el árbitro agredido colocó la denuncia formal y Williams Tapón era imputado por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa”, razón por la que corría el riesgo de ser encarcelado. El mismo árbitro declaró que este fuerte ataque lo había tomado por sopresa y que esperaba un mayor grado de conciencia en el futuro ante estas situaciones.

#AHORA 🇦🇷 El audio que Williams Tapón envió a sus hermanos antes de suicidarse – #QEPD 🎥 pic.twitter.com/Mt0g0Gg8C2 — INFOMEDIA 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) July 18, 2023

El futbolista de 24 años habría mandado un audio antes de suicidarse en el que aclaraba estar arrepentido y adelantaba los hechos que estaba a punto de cometer, en el mismo decía que prefería que sufrieran todos de una vez a que lo vieran sufriendo todos los días en la cárcel.

“No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué, se que voy a quedar como un cobarde y como un cagón. Pero me cansé, no doy más, Discúlpenme“, ese fue el último audio difundido por varios medios argentinos.

Sigue leyendo:

. Expulsan a futbolista en Argentina por orinar dentro de la cancha en pleno partido (Video)

. Futbolista y mundialista venezolana salió de su país por la selva del Darién en busca de un mejor futuro

. Ambulancia entra en cancha para ayudar a futbolista en Paraguay, pero el conductor olvidó las llaves dentro [Video]