Trabajadores al aire libre en mayor riesgo ante las altas temperaturas

Salvador Candía es un jardinero que enfrenta las altas temperaturas del verano en el sur de California, con agua y suero.

“Comienzo a trabajar desde las 7, 8 de la mañana, y me llevó una hielera que lleno con hielo, agua y botellas de suero para hidratarme lo más que puedo porque trabajo al rayo del sol y sudo todo el día”.

Dice que también se protege del sol con un sombrero y camisa blanca de manga larga.

“Cargo siempre un pañuelo; y a veces lo meto a la hielera, y me lo pongo frío en el cuello. Es la única manera de aguantar el calor”.

El trabajo de Salvador es al aire libre y completamente físico. “Cuando me toca arreglar jardines y podar árboles en los cerros, el calor se siente más; y es que uno anda moviendo maquinaria pesada y haciendo mucha actividad física”.

Desde mediados de semana, las temperaturas en el sur de California, en algunos lugares han alcanzado los 100 grados.

“Yo empecé a sentir el calor muy duro desde el jueves pasado (13 de julio), y me tengo que cuidar porque hace unos 4 años, ya caí desmayado cuando cortaba una palmera. De pura suerte, el golpe de calor que sufrí no pasó a mayores”.

Los trabajadores al aire libre o quienes trabajan en bodegas no refrigeradas son quienes más sufren cuando el termómetro comienza a subir, y más cuando alcanza los tres dígitos.

Peligro de insolación

Juan Carbajal, dedicado a la construcción, dice que no le queda otra más que ponerle buena cara a las altas temperaturas.

“No le tenemos miedo al calor porque estamos acostumbrados, pero cuando se pone muy inclemente si corremos riesgo porque nuestro trabajo es muy pesado”.

Recuerda que una ocasión le tocó ir a tumbar un techo a una comunidad en el desierto entre California y Arizona.

“Trabajamos hasta las 10:30 de la mañana porque llegó un momento en que el cerebro ya no me obedecía. Hacía demasiado calor. Sentía los latidos muy fuertes en el corazón. Me dijeron que me estaba insolando”.

Juan comenta que a veces para los inmigrantes de origen humilde como él, es muy difícil en ocasiones aceptar que tienen que parar cuando el calor es muy fuerte.

“Uno creció escuchando que el hombre no se raja y está acostumbrado a todo tipo de climas fuertes y a trabajar bajo el sol porque paga mejor y es la única manera de salir adelante porque todo está tan caro en California, pero a veces si tenemos que cuidarnos del calor cuando sube el termómetro”.

Jornadas más cortas

Armando Elenes, vocero del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) dice que como consecuencia del calor, muchos trabajadores están terminando su jornada a las 10, 11 de la mañana.

“Comienzan a las 6 de la mañana, y terminan más temprano, pero esto depende de la discreción del empleador”.

Comenta que aunque las leyes para proteger del calor a los trabajadores del campo han avanzado mucho en California, muchos trabajadores no se atreven a pedir permiso para ir un rato a la sombra cuando se sienten mal por las altas temperaturas.

“Temen que el supervisor los mande a su casa, y les preocupa perder ingresos y no completar para la renta y los gastos de la comida”.

Sin embargo, Elenes recomienda a los trabajadores del campo que tomen sus descansos para recuperarse del calor, que beban agua, y se cuiden unos a otros.

Riesgo excesivo

Expertos en la salud han advertido que tras 10 días consecutivos con más de 100 grados en algunas regiones de California como San Bernardino, los trabajadores deben tener acceso regular al descanso, agua y sombra, de otra manera se ponen en un riesgo excesivo.

“Los trabajadores están sintiendo el impacto del calor excesivo en sus cuerpos y en sus vecindarios”, dijo Deogracia Cornelio, directora de educación del Centro de Recursos para Trabajadores de Almacén.

“Conocemos los nombres de los trabajadores que han sucumbido al calor a lo largo de los años. Hemos hablado y hemos responsabilizado a los responsables. Son estas historias las que nos motivan y es por eso que hemos abogado constantemente por una legislación adicional, incluido el desarrollo de un estándar de calefacción interior en California”.

Las personas que realizan trabajos físicos, tanto en interiores como en exteriores, son más susceptibles a las enfermedades causadas por el calor, que pueden incluir deshidratación, mareos, desmayos e incluso la muerte, y a medida que el clima se calienta, estos peligros son más agudos.

“La temperatura interna de nuestro cuerpo aumenta y supera nuestra capacidad de disipar calor. Esto sucede especialmente cuando no tenemos tiempo para descansar o refrescarnos. Esto puede suceder más rápido cuando hay humedad”, dijo el doctor Robert Harrison, especialista en medicina ocupacional y profesor clínico de medicina de la Universidad de California, San Francisco.

“Puede llevar menos de una hora pasar de una insolación leve a grave. Las enfermedades causadas por el calor pueden ser más graves en personas con problemas médicos como diabetes o afecciones cardíacas. También es peligroso si no hay ningún lugar para refrescarse después del trabajo”.

Lanzan campaña

Los trabajadores de los almacenes en Inland Empire, el centro nacional de almacenamiento y logística al este de Los Ángeles, están en la primera línea del nexo del calentamiento del planeta y el impacto que tienen las temperaturas más altas en los trabajadores.

Los trabajadores del centro aéreo de Amazon en San Bernardino el año pasado llevaron sus propios termómetros al trabajo y documentaron temperaturas extremadamente altas en el almacén y graves inconsistencias con los propios monitores de temperatura de Amazon.

La semana pasada, los trabajadores de esa misma instalación lanzaron una campaña para garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras.

“Justo este fin de semana, uno de nuestros compañeros de trabajo fue trasladado de urgencia al hospital debido a la exposición al calor. No solo estábamos todos preocupados por su salud, sino que es difícil seguir trabajando sabiendo que podrías ser el próximo”, dijo Mel Batz, un trabajador del almacén de Amazon.

“Al hablar y abogar por nosotros mismos, hemos ganado más acceso a agua helada, ventiladores que funcionan y descansos del calor, pero no es consistente y es por eso que nos hemos unido para exigir estas protecciones”.

En 2016, la Legislatura de California aprobó la SB1167 que pedía a la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) que redactara nuevas normas para enero de 2019. Casi cuatro años y medio después, la Junta de Normas de Cal/OSHA celebró su primera audiencia sobre la propuesta.

Varios trabajadores de almacenes viajaron a una audiencia en mayo para abogar por estos estándares interiores críticos, pero California aún no los ha promulgado.