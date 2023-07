Amaia Montero estuvo varios días en el área de cuidados intensivos de un hospital en Madrid

La cantante española Amaia Montero fue operada de una mano, pero estuvo varios días en el área de cuidados intensivos del Hospital Beata María Ana de Madrid, al parecer por no seguir al cien por ciento las indicaciones de los médicos tras la intervención quirúrgica.

Medios como LOOK y el programa Espejo Público dieron a conocer la noticia, especificando que Montero -de 46 años- tuvo una lesión en el dedo pequeño de una de sus manos, por lo cual fue llevada al hospital. Ahora se encuentra en su casa y en plena recuperación.

El año pasado Amaia causó alarma entre sus fans tras publicar en Instagram una fotografía que la mostraba con una imagen desaliñada, y que posteriormente borró. El mensaje que escribió entonces fue: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” Ella reconoció que pasaba por un problema de salud mental, pero ahora su amiga Cayetana Guilén Cuervo aseguró a la prensa que la ex vocalista del grupo La Oreja De Van Gogh se encuentra bien: “Hace tres o cuatro días hablé con ella un rato muy largo y estaba súper bien, estaba perfecta. Estuvimos hablando casi hora y media”.

