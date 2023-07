Dueños de restaurantes El Cholo lanzan campaña para recaudar fondos contra el cáncer infantil

Los propietarios de la cadena de restaurantes El Cholo ofrecen la oportunidad de nombrar de forma permanente un puesto en alguno de los restaurantes como parte de una campaña para recaudar $1 millón de dólares que se destinarán a la investigación del cáncer infantil.

La iniciativa forma parte de la celebración de la familia Salisbury, dueños de la franquicia del sur de California, por el primer centenario de la apertura del primer restaurante por parte de Alejandro y Rosa Bórquez en el centro de Los Ángeles en 1923.

La familia Salisbury, con Ron Salisbury, nieto de Alejandro y Rosa Bórquez, al frente, es dueña de seis locales de El Cholo, con planes de abrir próximamente un séptimo establecimiento en el sur de California.

Ron Salisbury se prepara para celebrar los 100 años de los restaurantes de comida mexicana El Cholo en Los Ángeles. Foto: Araceli Martínez Ortega / La Opinión

Los propietarios de El Cholo ofrecen al público la oportunidad de nombrar uno de los puestos del restaurante de forma permanente a cambio de una donación caritativa de $5,000 dólares, donde se colocará una placa con el nombre del donante.

En cada uno de los restaurantes habrá 100 puestos disponibles que serán destinados para las donaciones de la campaña.

Los dueños de El Cholo mencionaron que sus puestos históricos han recibido a millones de invitados, desde presidentes hasta ganadores de premios de la Academia, estrellas de la música pop e íconos deportivos, gigantes literarios y figuras históricas de todo el mundo.

Además, por una donación de $25,000 dólares, los clientes compran los derechos de nombre exclusivo de un platillo que se servirá en cada uno de los siete establecimientos de El Cholo.

La oportunidad no es exclusiva para los restaurantes de El Cholo. La familia Salisbury también es dueña de Louie’s By The Bay y The Cannery, en Newport Beach, donde los clientes tendrán oportunidad de nombrar un coctel o un platillo en estos lugares por una donación de $25,000 dólares.

Si los clientes desean hacer donaciones por montos más pequeños, pueden ganar diversos premios, como un paseo en helicóptero, un crucero en barco y una cena para dos personas en el restaurante Cannery, de Newport Beach, valuado en unos $2,500 dólares.

Otro premio es una cena para ocho personas en Louie’s by the Bay Restaurant, con valor de $1,500 dólares, o certificados de regalo en restaurantes íconos de Los Ángeles, como Philippe French Dip, Langers, Pinks, Lawry’s, Musso & Frank, The Original Pantry y Tam O’Shanter.

Los dueños de El Cholo entregarán el dinero de las donaciones a Children’s Hospital Los Ángeles y a Orange County’s Children’s Hospital/CHOC Foundation y será destinado para la investigación del cáncer infantil.

“Queríamos que nuestro centenario significara algo especial, algo más que quiénes somos y nuestra historia. Al lanzar esta campaña benéfica de $1 millón de dólares, queríamos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor y retribuir a nuestra comunidad, una comunidad que ha sido tan maravillosa para nosotros durante 100 años”, declaró Ron Salisbury.

Sigue leyendo:

· Intersección de Los Ángeles es renombrada en honor a fundadores del restaurante mexicano El Cholo

· Mariachi Femenil de Los Ángeles necesita ayuda para viajar a París al Festival de la Mujer Mariachi

· Vendedor de tamales, el primero en obtener los permisos para vender legalmente en Glendale