¿Es un reloj inteligente adecuado para ti?

Los mejores modelos de hoy en día hacen mucho más que solo darle seguimiento a tus rutinas de ejercicio. Aquí te mostramos cómo encontrar un modelo que también pueda monitorear tu ritmo cardíaco, que detecte caídas y pueda llamar para pedir ayuda.

By Allen St. John

Si miras a tu alrededor en estos días, verás a muchas personas usando relojes inteligentes, y no solo para aparentar un aire de ser expertos en tecnología. Estos dispositivos han recorrido un camino largo en los últimos años, evolucionando de ser solo simples accesorios para teléfonos celulares hasta convertirse en computadoras altamente equipadas con una amplia y sofisticada gama de capacidades, muchas de las cuales aprovechan el hecho de que el reloj permanece pegado a ti.

Definitivamente, un reloj inteligente puede notificarte cuando te entran mensajes de texto y llamadas, pero también puede darte lo último en noticias, al igual que los precios de acciones y el pronóstico del tiempo. Hay aplicaciones que con descargarlas pueden llamarle a un Uber por ti o identificar la canción que escuchas en la radio. Pero quizás el mayor beneficio de un reloj inteligente en el 2023 es la gran variedad de maneras en que estos pequeños dispositivos pueden ayudarte a monitorear y mejorar tu salud y seguridad.

Hoy en día los mejores modelos hacen mucho más que rastrear tus rutinas de ejercicio. Con sensores incorporados que pueden monitorear el ritmo de tu corazón (como una máquina de electrocardiograma), los niveles de oxígeno en la sangre, los patrones de sueño, los niveles de estrés y más, muchos relojes pueden ayudarte a ti e incluso a tus médicos a tomar decisiones importantes sobre tu salud e incluso identificar condiciones peligrosas antes de que se vuelvan críticas. Algunos también pueden detectar caídas y accidentes automovilísticos y, si no respondes, automáticamente pueden pedir ayuda.

En definitiva, la variedad de funciones en el tema de salud y seguridad es tan contundente en la actualidad que Consumer Reports recientemente revisó su lista de calificaciones de relojes inteligentes para darle crédito a esos modelos que poseen una amplia gama de estas capacidades.

Con docenas de modelos para elegir, ¿es difícil encontrar el reloj inteligente más adecuado para ti? Para nada. A continuación, te guiamos a través de las características que son clave y te explicamos cómo encontrar la mejor opción según tus necesidades.

Lo que puede hacer un reloj inteligente

Empecemos por definir nuestros términos: Lo que hace diferente a un reloj inteligente de un rastreador de actividad física son sus aplicaciones móviles. Incluso los rastreadores de actividad física más sofisticados se limitan a las funciones que les fueron instaladas en fábrica. Los relojes inteligentes, por el contrario, ofrecen una versatilidad ilimitada porque, al igual que con los teléfonos inteligentes y las tabletas, te permiten añadir otras funcionalidades con simplemente descargar una nueva aplicación.

Y hay miles de aplicaciones disponibles para los principales sistemas operativos de los relojes inteligentes, dándote acceso a todo, desde noticias y entretenimiento hasta herramientas de viaje y meditación guiada. A quienes les gusta mantenerse saludables y activos físicamente tienen especialmente mucho a su favor, con aplicaciones no solo para corredores y ciclistas, sino también para golfistas, para quienes practican yoga, para los que les gusta bucear e incluso para los jugadores de pickleball. La selección varía según la tecnología que elijas: WatchOS de Apple, Wear OS de Google o Fitbit OS, nombra cualquier actividad y posiblemente ya hay una aplicación para reloj inteligente disponible.

En temas de salud, muchos de los relojes actuales te proporcionan datos de salud de una manera detallada y fácil de entender. (Más adelante en el artículo encontrarás información más detallada sobre los sensores que brindan estas métricas de salud).

La mayoría de esas funciones también son fáciles de usar. Con un Apple Watch, puedes abrir la aplicación de Salud en tu teléfono, activa la función de electrocardiograma ( ECG) y usa los controles para tomar una medida en 30 segundos. Los resultados aparecen en tu teléfono, junto con la opción de “compartir” para imprimirlos o enviarlos por correo electrónico a un médico.

¿Puedes realmente utilizar estas funciones para proteger y mejorar tu salud?

Sí, pero primero debes entender sus limitaciones. En general, un reloj inteligente no recopila datos de manera tan precisa o confiable como los instrumentos en el consultorio de un médico. Más importante aún, dice Marco Perez, MD, cardiólogo de la Universidad de Stanford, un reloj inteligente no reemplaza las visitas regulares a tu médico. No puede interpretar los datos que recopila ni ofrecer consejos de salud por sí solo. “Un reloj no es una herramienta de diagnóstico”, dice. “Está destinado a ser una guía para tu salud, para ayudarte a ti y a tu médico a tomar decisiones”.

Pero incluso las funciones más básicas de un reloj inteligente pueden tener beneficios. Seth Martin, cardiólogo de la Universidad Johns Hopkins, indica que el revisa los registros de actividad física en los relojes inteligentes para tener una idea de cuánto tiempo sus pacientes están en movimiento. Él mismo usa uno, y comparte su información con su mamá y su hermana, esto genera apoyo mutuo y responsabilidad.

Y cuando su mamá de 90 años tenía síntomas de ritmo cardíaco irregular, David L. Brown, MD, profesor de la Escuela de Medicina Keck de la USC, configuró la función de ECG en su Apple Watch. El dispositivo identificó una fibrilación auricular que los monitores de la sala de emergencias no habían detectado.

Antes de comprar un reloj inteligente, lee esto

En el pasado han quedado los días en que la respuesta a la mayoría de las preguntas sobre relojes inteligentes terminaba así: simplemente compra un Apple Watch. Los modelos fabricados por Apple continúan dando muy buenos resultados en nuestras pruebas de laboratorio, pero los dispositivos Android son mejores que nunca. De hecho, varios relojes Google Pixel y Samsung Galaxy se encuentran entre los mejores de nuestras calificaciones. Esto es lo que debes tener en cuenta al comprar un reloj inteligente.

¿Apple o Android?

Para que tu experiencia fluya mejor, intenta que tu reloj sea igual que tu teléfono. Si tienes un iPhone, por ejemplo, querrás un Apple Watch. Los modelos que funcionan con el sistema operativo Wear de Google funcionan mejor con un teléfono Android. Si tienes un teléfono Samsung, cualquier reloj inteligente Android puede ser compatible, pero uno fabricado por Samsung te ofrecerá beneficios adicionales, como la compatibilidad con las aplicaciones de fitness de la compañía y la capacidad de controlar el volumen en un par de audífonos Samsung desde tu muñeca.

Servicio celular

La capacidad celular aumenta un poco el precio de compra de un reloj y le añade aproximadamente $10 al mes a tu cuenta de teléfono. Pero te permite dejar tu teléfono cuando sales a caminar o a correr. El incorporar una conexión de servicio celular te permite recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto, y aprovechar al máximo las funciones de protección contra caídas que te ofrece tu reloj. (Sin conexión, debes llevar tu teléfono en todo momento para poder obtener esos beneficios). Tener integrado un micrófono y un altavoz te permite realizar llamadas telefónicas y también usar los comandos de voz para Alexa, Siri y Google Assistant.

Los sensores adecuados

Mientras que puedes añadir nuevas funciones en segundos descargando una aplicación, varias de las funcionalidades de salud y seguridad más sofisticadas requieren sensores especiales que solo se encuentran en los modelos de más alto nivel. Por ejemplo, si quieres un Apple Watch que te de alertas sobre un ritmo cardíaco irregular (requieres un sensor de electrocardiograma o ECG), que monitoree de forma precisa tus patrones del sueño (necesitas un sensor de oxígeno en la sangre) o las opciones de salud femenina (a menudo requiere un sensor de temperatura de la piel), deberás elegir el Apple Watch Series 8 de $400 en lugar del Apple Watch SE que cuesta $250, y que fuera de eso también tiene buenas características. Entre los relojes más sofisticados de alto nivel que incluyen sensores avanzados están el Google Pixel Watch (que tiene sensores de detección de caídas), el Samsung Galaxy Watch5 (que puede medir la grasa corporal y la masa muscular) y el Fitbit Sense 2 (que integra un sensor de temperatura de la piel para medir los niveles de estrés).

Personaliza la carátula o esfera de tu reloj

Existen muchas formas sencillas de personalizar tu reloj inteligente, de la misma manera en que lo harías con un teléfono inteligente. Por ejemplo, puedes elegir entre una elegante pantalla de reloj analógica o una digital que es moderna y fácil de leer. En muchos modelos, puedes configurar la pantalla para que puedas accesar de forma rápida tu información favorita, como los pronósticos meteorológicos por hora y las fluctuaciones del promedio industrial Dow Jones.

Recordatorios

Los relojes inteligentes son muy buenos para recordatorios, desde notificaciones de citas hasta un plan de horario para medicamentos. Si activas las funciones de salud física y mental (fitness y mindfulness) tu reloj puede hasta recordarte que te pongas de pie o que tomes unos minutos para practicar ejercicios de respiración o meditación.

Duración de la batería

Si hablamos de cuánto tiempo dura la batería, los relojes inteligentes tienden a parecerse más a los teléfonos inteligentes (que a menudo deben cargarse a diario) que a los rastreadores de actividad física (que duran una semana o más entre cargas). La cifra exacta, de 18 a 36 horas y más, depende del modelo que elijas y de cómo lo usas. Algunas aplicaciones, como el GPS, pueden consumir mucha energía. Consejo profesional: muchos relojes inteligentes vienen en diferentes tamaños, los más grandes a menudo tienen una batería más grande por lo que mantienen su carga por más tiempo.

Resistencia al agua

En nuestros laboratorios, probamos la resistencia al agua de los relojes inteligentes en un tanque de presión. La mayoría de los modelos toleraron ser sumergidos por un periodo de 10 minutos a una profundidad de 164 pies o más, pero si planeas bucear con tu reloj, mejor elige un modelo con una calificación que resista más profundidad.

El ajuste adecuado

Un buen ajuste es importante por dos razones. Para aprovechar al máximo tu reloj inteligente, debes usarlo la mayoría del tiempo que estés despierto (y tal vez hasta cuando duermes). El que te quede bien y esté cómodamente ajustado también mejora la precisión de los sensores, como los de ECG y los de temperatura de la piel, ya que dependen del contacto con tu piel. Así que asegúrate de probar varios relojes antes de decidir cuál comprar. A menudo, puedes cambiar las correas de tu reloj en segundos para ajustarlo y que te quede mejor.

Nota del editor: este artículo también fue publicado en la edición de agosto del 2023 de la revista Consumer Reports.

