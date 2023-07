La construcción de viviendas en EE.UU. cayó un 8% en junio

De acuerdo con el informe publicado este miércoles por la Oficina del Censo, las construcciones de viviendas en Estados Unidos cayeron para el mes de junio un 8%, los inicios de viviendas se redujeron a una tasa anualizada ajustada de 1,43 millones.

Las cifras presentada muestran que hubo una reducción de las unidades respecto al año anterior quedando en un 8.1%. Para Robert Frick, economista corporativo de Navy Federal Credit Union “a pesar de los inicios de mayo y los datos de permisos, las cifras de junio mostraron que los constructores de viviendas todavía están luchando con altas tasas hipotecarias, altos costos de construcción y terrenos limitados para construir”, dijo

El experto señaló que “más casas nuevas nunca iban a salvar un mercado inmobiliario marcado por un inventario bajo, casas caras y tarifas altas, pero ha estado ayudando este año, especialmente porque el precio medio de una casa nueva ha caído“, agregó.

Las altas tasas hipotecarias son un obstáculo

Ante la falta de inventario los constructores se están beneficiando, no obstante las tasas hipotecarias representan para el sector una gran amenaza. La economista jefe adjunto de First American Financial Corporation, Odeta Kushi, expresó que “sigue habiendo una demanda reprimida en el mercado de la vivienda, pero las tasas más altas ejercen presión sobre la asequibilidad”, dijo.

Para la última semana de junio, la hipoteca de tasa fija promedio a 30 años se ubicó en 6.67%, pero a mitad de este mes se elevó al 7%. “La asequibilidad reducida junto con los desafíos continuos del lado de la oferta y los estándares crediticios más estrictos para los préstamos de adquisición, desarrollo y construcción podrían estrangular el impulso de los constructores”, indicó Kushi.

El informe también mostró que los inicios de viviendas multifamiliares de cinco unidades o más se redujo en un 11.6%. Los permisos de construcción igualmente disminuyeron a una tasa anual ajustada de 1,44 millones.

“Aunque los constructores continúan siendo cautelosamente optimistas sobre las condiciones del mercado, el aumento de un cuarto de punto en las tasas hipotecarias durante el último mes es un claro recordatorio del proceso intermitente que experimentará el mercado a medida que la Reserva Federal se acerque al final del ciclo de ajuste en curso”, dijo Robert Dietz, economista jefe de NAHB.

Sigue leyendo: