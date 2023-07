Mamá estudiante necesita de tus donativos para concluir su doctorado

Yanira Rivas Pineda, una mamá-estudiante, residente en el este de Los Ángeles, pidió a la comunidad que la apoyen con donativos para lograr su sueño: concluir su doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Santa Barbara (UCSB) y convertirse en maestra universitaria.

“Necesito estos fondos para registrarme una vez más y conseguir un entrenador de estadísticas y disertación que me ayude a terminar todos mis escritos y, con suerte, mi doctorado en septiembre de 2023. ¡Cualquier ayuda es realmente apreciada!”, escribe Yanira en la cuenta Finish my PHD de GoFundMe que creó para recolectar donativos.

Su objetivo es reunir $3,000 que haría una gran diferencia para culminar con la última fase de su doctorado.

La pandemia de covid-19 y el nacimiento de su hija Arinay, que ahora tiene dos años, retrasaron sus planes para concluir la etapa final de sus estudios superiores.

Yanira Rivas Pineda, la difícil tarea de ser mamá y estudiante. (Araceli Martínez/La Opinión)

“Estoy muy cerca de terminar mi PhD (doctorado). Ser ama de casa durante casi tres años significa que mis finanzas se han visto afectadas, y les pido que me apoyen para llegar a mi meta”, dice.

Yanira es de las pocas latinas que estudian doctorados en Estados Unidos. Según datos sobre el nivel de la educación dados por el Buró del Censo de Estados Unidos, apenas el 0.52% de las latinas tienen un doctorado, y el 0.38% de los latinos.

En entrevista con La Opinión, esta madre estudiante relata que vino vivir a Los Ángeles a los seis años cuando sus padres emigraron a este país. Creció en el sur-centro de Los Ángeles, y fue la primera de su familia en ir a la universidad. Estudió en el Colegio Comunitario de Santa Mónica; se graduó de Estudios Internacionales y Español en la Universidad de Miami.

Al terminar se fue a España donde hizo una maestría en Gestión Pública de la Cooperación Internacional y de las ONGs en la Universidad de Granada; al regresar a Los Ángeles, consiguió trabajo en una organización no lucrativa especializada en recaudar fondos, pero se dio cuenta que no era lo suyo.

Más tarde trabajó por casi tres años como organizadora comunitaria para la organización LA Voice Pico.

“Yo me preguntaba cómo las líderes comunitarias, en su mayoría mujeres, se daban tiempo para ir a las juntas, teniendo dos trabajos y con hijos. Por qué se involucran. Cuál es su incentivo. Yo estaría cansada”, se decía.

Yanira Rivas Pineda junto a su esposo Pedro Melendez y su hija Arinay. (Araceli Martínez/La Opinión)

De todas esas inquietudes surgió su interés por estudiar ese fenómeno, pero también por averiguar la causas de la tensión entre la comunidad y la policía.

“Decidí que quería regresar a estudiar. Primero hice otra maestría en Ciencia Política en la Universidad Cal State Northridge, y luego me fui a hacer el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California en Santa Bárbara que dura de 5 a 7 años”.

Yanira revela que su sueño es ser maestra de política en la universidad y para eso necesita su doctorado.

En 2017 se casó con su esposo Pedro, y su hija Arinay nació en agosto de 2020.

“Mi doctorado lo comencé en 2011 en UC Santa Bárbara con un proyecto un poquito ambicioso que incluía hacer investigación no solo en Los Ángeles sino también en El Salvador”.

Platica que la pandemia de covid demoró su proyecto de investigación porque se paró todo lo que involucraba interacción humana.

“Mi plan original era terminar en la primavera de 2020, antes de que naciera la niña, pero tuve que parar por covid; y ya con mi hija, ha sido más difícil”.

Yanira Rivas Pineda quiere terminar su doctorado en septiembre. (Araceli Martínez/La Opinión)

La meta que Yanira se ha puesto es terminar su doctorado en septiembre, pero el factor financiero se le ha atravesado en el camino.

“Si no termino para esa fecha, me tengo que inscribir en el otoño; y eso cuesta mucho más, como mínimo tendría que terminar 8 unidades que me cuestan $5,000”.

Por esta razón se está esforzando por concluir en dos meses.

Dice que la pensó mucho antes de abrir una cuenta de GoFundMe para solicitar donativos.

“Lo hice porque ya tengo más de $120,000 en préstamos estudiantiles de la Universidad de Miami, y los del doctorado comienzan en octubre”.

Yanira está actualmente terminando la disertación para su doctorado titulada: Crime-Ridden and Heavily Policed: Political Involvement in two Los Angeles Public Housing Facilities (Agobiado por el Crimen y Fuertemente Vigilado: La participación política en dos unidades de vivienda pública en Los Ángeles).

Su investigación explora la participación política en las comunidades latinas de escasos recursos, plagadas de delitos y vigiladas en exceso.

En su trabajo doctoral explica además cómo es la participación política en estas comunidades, cómo se movilizan y qué las moviliza; y cómo moldea la participación política el contacto con el crimen y el sistema de justicia penal.

Yanira Rivas Pineda necesita de tus donativos para terminar su doctorado. (Araceli Martínez/La Opinión)

Yanira ha recibido numerosos premios de investigación, incluida la Beca de Investigación del Instituto de Estudios Chicanos de UCSB, la Beca de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales de UCSB, la Beca de Investigación y Capacitación para Graduados del Departamento de Ciencias Políticas de UCSB y la Beca del Fondo de la Asociación Americana de Ciencias Políticas (APSA) para Latinos.

Ha sido becaria de disertación de la división de posgrado, becaria de oportunidad de posgrado, becaria de SAGE y becaria predoctoral de Sally Casanova.

Las áreas de especialización de Yanira en las que espera ser maestra universitaria son: política latina, política racial y étnica, política estadounidense, justicia penal, política comparada y política centroamericana en Estados Unidos.