Nuevas reglas en el sistema carcelario ‘pondrán un alto a la fabricación de criminales’, dicen activistas y abogados en Los Ángeles

Bajo las nuevas reglas de liberación de delincuentes no serios ni violentos, que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre se aplicarán nuevos cronogramas sobre el pago de fianzas en efectivo.

A juicio de abogados criminalistas y activistas comunitarios las nuevas reglas “pondrán un alto a la fabricación de criminales” en la ciudad y el condado de Los Ángeles, en contra de personas que no podían pagar una fianza, antes de ser procesadas.

Durante una rueda de prensa virtual, la jueza Samantha P. Jessner, presidenta adjunta de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, anunció que los nuevos protocolos de fianzas se aplicarán en la comisión de delitos de bajo nivel, no violentos, pero no donde se hayan cometido serias ofensas.

“Los arrestados de bajo nivel de riesgo serían liberados, en espera de la lectura de cargos,” dijo la jueza Jessner, quien describió que el propósito de una fianza, de acuerdo con el caso Estados Unidos v. Salerno (1984), que indica: “En nuestra sociedad libertad es la norma, y la detención antes de un juicio es una excepción cuidadosamente limitada”.

El nuevo reglamento fue analizado por expertos del sistema judicial, quienes concluyeron que reduce los riesgos para el público y aumentará la seguridad de las víctimas de un delito, además que pretende aumentar las probabilidades de que una persona que sea arrestada regrese a la corte.

“Los nuevos cronogramas de fianza incluyen protocolos de liberación previos al acuerdo [judicial] para arrestados no violentos, no serios, y asegurar que regresen a la corte, independientemente de la riqueza”, dijo la jueza Jessner. “Se trata de reducir la dependencia de una fianza de dinero”.

Los nuevos protocolos aplicaran exclusivamente al Departamento de Policía de Los Ángeles y al Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Reformas previas al sistema judicial se dieron anteriormente con el programa de evaluación de riesgos previos a un juicio, implementados en 2020, el cual permitió decisiones de liberación basadas en el riesgo individual para ciertas personas arrestadas, y cronogramas de fianza de emergencia en todo el estado, adoptadas durante la pandemia.

“La capacidad de una persona para pagar una gran cantidad de dinero no debe ser el factor determinante para decidir si esa persona, que se presume inocente, permanece en la cárcel antes del juicio o es liberada”, dijo la jueza Jessner. “Un arrestado de bajo riesgo no debe ser retenido en la cárcel simplemente porque no puede depositar los fondos necesarios para ser liberado, mientras espera ser procesado”.

“Culpable o culpable”

Abogados criminalistas y activistas comunitarios dieron la bienvenida a los nuevos protocolos de liberación previa de personas.

“Si no te declaras culpable, lo más probable es que te den más años de cárcel si vas a juicio; eso era lo común para personas latinas y afroamericanas pobres, que no podían pagar una fianza o a un abogado para que los defendiera”, declaró el abogado criminalista Humberto Guízar.

Guízar comentó a La Opinión que, en más de 30 años han sido “incontables” las familias que le pidieron ayudar para poder liberar a un ser querido que era inocente de los cargos que le imputaban, pero que no podía ser libre, debido a las altas sumas que les cobraban como fianza.

“En el pasado, en muchos casos penales las personas iban a la cárcel por cualquier cosa, y muchas veces se declaraban culpables, aun siendo inocentes, porque si peleabas tu caso, te amenazaban con que ibas a pasar mucho más tiempo encerrado, si el caso iba a juicio”, relató el abogado. “No había remedio para ellos, ni modo de salir si no se declaraban culpables”.

El abogado aseguró que dichas anomalías en el sistema judicial se repitieron de forma constante durante la pandemia.

“Era como una fábrica para crear delincuentes, y todavía sucede con los altos cargos que un fiscal le pone a un arrestado; usan esa estrategia para intimidar a la gente y para que, al final, termine aceptando una sentencia baja”.

Najee Ali, un activista afroamericano y defensor de derechos civiles, opinó que las nuevas reglas que reducen la dependencia en el dinero de fianzas “ha sido la lucha que hemos tenido por décadas”.

“Estoy agradecido de que años de abogacía, protestas y presión a las autoridades hayan podido establecer reglas en favor de la ley”, dijo. “A menudo, los latinos y afroamericanos son la mayoría de las víctimas que no pueden pagar una fianza o defenderse apropiadamente…, miles eran inocentes, pero no tenían otra alternativa más que aceptar tener que pasar un tiempo encarcelados”.

De igual manera, Carlos Montes, un activista chicano de Boyle Heights, calificó el anuncio de la jueza Samantha P. Jessner como “magnífico y estupendo”.

“Miles de personas, principalmente afroamericanos, mexicanos y chicanos han sido arrestados a lo largo de la historia por delitos menores, y por eso, las cárceles están llenas y sobrepobladas”, manifestó Montes. “Siempre he pensado que, además de ser una injusticia, a las personas no violentas las castiguen con una multa, dos o tres días de cárcel, pero eso de tener que pasar meses o hasta años esperando detrás de las rejas para tener un día en la corte por no poder pagar una fianza, es ridículo…Lo digo por experiencia propia”.