Santiago Giménez responde a las burlas sobre su nacionalidad argentina y criticó a la Liga MX

Santiago Giménez fue el gran héroe de México en la final de la Copa Oro. Cuando todo parecía que los panameños y mexicanos se irían a un tiempo extra agotador, una genialidad del Bebote le dio la victoria a la selección mexicana que alzó el trofeo de Concacaf. En las redes sociales se burlaron de El Tri por “depender de un argentino”. Pero el exjugador de Cruz Azul respondió categóricamente.

Tras el partido de la Copa Oro, un medio argentino destacó que El Tri había conseguido el título con una anotación de un futbolista nacido en Argentina. Santiago Giménez, hijo de Christian Giménez, nació en Buenos Aires. Pero a los dos años tuvo que irse a México junto a su padre, pues el Chaco había firmado con Veracruz.

Bajo estas circunstancias, Santiago Giménez desarrolló su carrera futbolística en tierras mexicanas y fue generando su sentido de pertenencia con El Tri. Luego de que debutó con Cruz Azul y fue demostrando su talento, el Bebote se convirtió en una pieza elegible para la selección mexicana.

“Escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi qué me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, simplemente me puse en la mente que me siento si mexicano o argentino y ahí decidí que realmente me siento mexicano. Desde los dos años estoy en México y por eso me he identificado”, explicó Giménez en una entrevista con TUDN.

Elogio y crítica a la Liga MX

Santiago Giménez es uno de los delanteros en mejor estado de forma que tiene México. El exjugador de Cruz Azul jugará su segunda temporada con el Feyenoord, club en el que aportó más de 20 goles en su primera campaña y contribuyó a la obtención de la Eredivisie. El azteca salió de La Máquina a Países Bajos y siguió con su gran ritmo goleador. El Bebote explicó que el nivel de ambos torneos es similar.

“El nivel del fútbol europeo es bastante bueno, intenso, la Liga MX tiene un nivel muy similar, pero la diferencia es que en Europa pierdes uno o dos partidos y se te complica el campeonato, todos los partidos debes estar al 100 por ciento, enfocado”, explicó.

Sin embargo, el Bebote se unió a una de las críticas de algunos analistas e incluso entrenadores del fútbol mexicano. Santiago Giménez no le ve el beneficio a la fase de Liguilla, sobre todo con la cantidad de equipos que avanzan a esta etapa. Esta condición hace que se pierda un poco el nivel entre los equipos y no se entregue lo máximo durante la primera etapa de la Liga MX.

“Acá en México, como hay Liguilla, como pasan 12, te puedes relajar un poco y no pasa nada, esa es la gran diferencia, pero el nivel es muy similar“, concluyó.

Santiago Giménez después de la final de la Copa Oro

