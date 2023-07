Agenda de LA: Qué hacer en LA del 20 al 26 de julio

Música en el Levitt

La serie de conciertos en el Levitt Pavilion de Los Angeles (2230 W. 6th St., Los Ángeles) presenta tres conciertos este fin de semana, comenzando con E.Dubb, Mayan Passion y K-Bandit, que interpretan house de los 80 y 90 y música dance. Viernes 7 a 10 pm. El sábado actúa la banda chicana La Santa Cecilia, que interpreta una fusión de ritmos latinos; 7 a 10 pm. Y el domingo tiene lugar el Festival de Música Salvadoreña, con Roberto Dueñas, Luis López, Will Echegoyen y otros. 5 a 8 pm. Entrada gratuita a todos los eventos. Informes levittlosangeles.org. Foto: Archivo

Experiencia en el Vaticano

En Explore Vatican: Immersive Experience, que abrió sus puertas en los ACE Mission Studios (516 S. Mission Rd., Los Angeles), los asistentes pueden visitar virtualmente la Ciudad del Vaticano a través de imágenes creadas con tecnología de punta. El encuentro con la historia, la arquitectura y el arte se experimenta mientras se escucha la historia de este icónico lugar. Hasta el 15 de septiembre. Boletos desde $21. Informes feverup.com.

Van Gogh en Los Angeles

Luego de su éxito en varias ciudades del mundo, Van Gogh: The Immersive Experience, llega a Los Angeles a un local de Montebello (1345 N. Montebello Blvd., Montebello) para mostrar de manera virtual más de 400 obras del pintor holandés. Incluye dos grandes galerías con proyecciones digitales de 360 grados. Además hay un componente de realidad virtual de diez minutos que narra un día en la vida del artista. A partir del viernes. Boletos desde $21. Informes feverup.com.

Foto: Cortesía

Mundo jurásico en ‘vivo’

El viaje a la Isla Nublar toma un giro inesperado cuando el dinosaurio Indominus rex se escapa y ocasiona un caos en el parque. Esto es algo de lo que pueden esperar los asistentes al Jurassic World Live Tour, una experiencia interactiva en la que participan actores y dinosaurios operados con animatronics, entre ellos Velociraptor Blue y Tyrannosaurus rex —que mide más de 40 pies de largo—. Se presenta en la arena Crypto.com (1111 Figueroa St., Los Angeles) del viernes al domingo; varios horarios disponibles. Boletos desde $22. Informes jurassicworldlivetour.com.

Show de El Fantasma

El cantante de corridos y música regional, El Fantasma, que saltó a la fama con el tema “Mi 45” en 2016, trae su gira La séptima vuelta al teatro Peacock, antes Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde interpretará sus canciones más conocidas, como “Fuera de servicio” y “Soy buen amigo”. Sábado 8 pm. Boletos desde $55. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Experiencia ninja

Para celebrar el próximo estreno de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, los estudios Paramount Pictures y Nickelodeon invitan a la audiencia a vivir una experiencia familiar inmersiva en Santa Monica (1247 3rd St., Promenade, Santa Monica). Los asistentes podrán explorar la casa bajo la tierra de las Tortugas Ninja, ver cómo es su vida y entrenar con estos personajes antes del estreno de la cinta el 2 de agosto. Del domingo al 1 de agosto de 12 a 8 pm. Evento gratuito. Reservar en tmntexperience.com.

Fiesta en el MoLAA

El Museum of Latin American Art (628 Alamitos Ave., Long Beach) realizará la Alt Rhythms, una fiesta que combinará ritmos latinos y sabores, con la actuación de Los Caciques del Caribe, que interpretan una fusión de sonidos tradicionales del Caribe con tonos contemporáneos. El DJ Irving Keys amenizará la noche. Solo mayores de 21 años. Sábado 6 a 10 pm. Boletos desde $25. Informes molaa.org.

Música en PCH

La serie de conciertos de música en vivo PCH Raising Decibels continúa en el Seaport Way del centro comercial 2ND & PCH (6400 Pacific Coast Hwy., Long Beach). En esta ocasión se presenta New Doubt, una banda de tributo a No Doubt considerada la mejor imitadora de este popular grupo californiano. Interpretará las canciones más sonadas de este grupo liderado por Gwen Stefani. Hoy jueves 5 a 8 pm. Evento gratuito. Informes 2ndandpch.com.

Serie musical en el Skirball

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) dará inicio a Sunset Concerts, su serie anual de conciertos al aire libre. Esta semana actúa Billy Valentine, un cantautor de blues y R&B que interpreta temas con contenido social desde principios de los setenta. Antes del concierto, el DJ Linafornia pondrá el tono de la noche. Hoy jueves a partir de las 6:30 pm. El concierto comienza a las 8 pm Entrada gratuita; para todas las edades. Informes skirball.org.